Dieser 17-Euro-Würfel bei Amazon löst ein Problem, das jeder kennt

Schluss mit Steckdosen-Stress: Ein kleiner Würfel bei Amazon verwandelt aus einem Anschluss gleich sieben und bietet Funktionen, die normale Steckdosenleisten nicht haben.

Smartphone, Tablet, Kopfhörer oder Handheldkonsole: In modernen Haushalten hängt ständig irgendwas am Ladekabel. Klassische Steckdosenleisten stoßen dabei schnell an ihre Grenzen – sie sind unhandlich, platzraubend und optisch kein Highlight. Viel cleverer ist da ein kompakter Steckdosenwürfel, der bei Amazon gerade für 17,98 Euro erhältlich ist (jetzt bei Amazon ansehen). Das praktische Würfeldesign vereint mehrere Steckplätze und USB-Anschlüsse auf engstem Raum.

Steckdosenwürfel mit USB-Anschlüssen Kompakter 7-in-1 Adapter mit 3 Steckdosen, 4 USB-Ports und Schalter für jede Steckdose Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 13:52 Uhr

Für wen lohnt sich der Steckdosenwürfel bei Amazon?

Haushalte mit vielen Kleingeräten, die eine platzsparende Ladelösung ohne Kabelgewirr suchen

Nutzer mit zahlreichen USB-Geräten, die Netzteile einsparen und direkt laden möchten

Anwender, die flexible Kabellängen benötigen oder den Würfel weiter entfernt von der Wandsteckdose platzieren wollen

Der Steckdosenwürfel löst ein alltägliches Problem: Aus einer einzelnen Wandsteckdose werden sieben nutzbare Anschlüsse. Drei klassische AC-Steckdosen versorgen dabei leistungshungrige Geräte wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher oder Monitore. Die vier zusätzlichen USB-Ports – zwei USB-A und zwei USB-C – laden Smartphones, Tablets oder kabellose Kopfhörer, ohne dass separate Netzteile nötig sind. In der Küche können so Mixer, Toaster und gleichzeitig zwei Handys Strom tanken, ohne dass Stecker gewechselt werden müssen.

Das dreiseitige Design verhindert geschickt, dass große Netzteile benachbarte Anschlüsse blockieren – ein bekanntes Ärgernis bei herkömmlichen Steckerleisten. Mit Abmessungen von nur 7,5 cm pro Seite nimmt der Würfel kaum Platz ein. Jede der drei Steckdosen verfügt laut Hersteller über einen separaten Schalter, sodass etwa das Ladegerät über Nacht komplett vom Netz genommen werden kann, während andere Geräte weiterlaufen. Eine dezente LED-Beleuchtung zeigt den Betriebszustand an, ohne nachts zu blenden.

Sicherheit wird großgeschrieben: Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Blitzschutz schützen angeschlossene Geräte zuverlässig. Der integrierte Smart-Chip erkennt angeschlossene Geräte automatisch und passt die Ladegeschwindigkeit an. 214 Gramm bringt der Würfel auf die Waage. Das sollte schlank genug sein, um gängige Steckdosen nicht zu überlasten. Sollte das Gerät innerhalb von zwei Jahren defekt werden, ersetzt der Hersteller es laut eigener Aussage kostenlos.

Amazon-Kunden schätzen Qualität und praktische Küchennutzung

Bei Amazon erreicht der Steckdosenwürfel eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Käufer loben die Verarbeitung und den praktischen Nutzen im Alltag. Besonders die Kompaktheit und die Kombination aus klassischen Steckdosen und USB-Ports kommen gut an. „Ist bei mir in der Küche. Ich liebe dieses Teil. Tut was es soll und schaut nicht schlecht aus“, schreibt ein zufriedener Kunde. Weiterer Pluspunkt: Amazon weist zudem darauf hin, dass der Würfe seltener zurückgegeben wird als vergleichbare Artikel – ein Zeichen für Qualität.

