Dieser Adventskalender beweist echten Geschmack – und ihr spart bei Amazon noch 20 %

Wenn ihr täglich eine frische Brise braucht, ist der Fisherman´s Friend Adventskalender die perfekte Idee für euch. Jetzt bei Amazon im Angebot.

Pastillen-Adventskalender: Gönnt euch täglich eine frische Brise

Süßigkeiten gehören zur Weihnachtszeit dazu, aber wer denkt eigentlich an den frischen Atem? Den bekommt ihr mit dem Fisherman´s Friend Adventskalender zur Zeit um 20 Prozent reduziert. Beeilt euch, wenn ihr noch ein Exemplar haben wollt, denn zur Zeit kostet der begehrte Kalender nur 23,89 Euro (bei Amazon ansehen).

Fisherman's Friend Adventskalender 2025, 24 Türchen, Bonbon-Mix, Süßigkeiten Weihnachts-Kalender

Für wen lohnt sich der Fisherman´s Adventskalender?

Für Fans von frischem Atem: Die Pastillen sorgen sofort für einen angenehm minzigen Atem, auch nach dem Glühwein.

Für Liebhaber von Alternativen: Immer nur Schokolade im Adventskalender ist langweilig? Dann sind die Pastillen genau passend für euch.

Für nachhaltige Menschen: Der Kalender ist laut Hersteller recycle- und kompostierbar, außerdem sind Minzsamen enthalten.

Für Schokoholiker: Wenn ihr in jedem Türchen Schokolade wollt, passt der Adventskalender von Fisherman´s Friend nicht zu euch.

Das steckt im Fisherman´s Adventskalender

Im Fisherman´s Friend Adventskalender findet ihr fast das gesamte Herstellersortiment. Außen erwartet euch ein cooles Design, hergestellt von Tattoo-Künstler Tobias Tietchen. Freut euch auf Pastillen in passenden Portionsgrößen für einen Tag.

Hier sind nicht nur die Klassiker mit starker Minze enthalten, sondern auch Sorten mit Cola-Geschmack, Schoko-Geschmack oder sogar Himbeere. Seid ihr keine Minz-Fans, könnt ihr den Kalender wunderbar weiterverschenken. Fisherman´s Friend ist für viele Menschen eine Traditionsmarke, denn die Produkte werden schon seit 1865 entwickelt.

Optisch bekommt ihr einen eher cool anmutenden Kalender, den ihr an der Wand montieren oder aufstellen könnt. Das Inlay ist laut Hersteller zertifiziert und lässt sich wiederverwenden.

Gut zu wissen: Die Inhalte des Adventskalenders sind vegan, frei von Gluten, koscher und halal. Damit könnt ihr also fast jedem eine Freude machen, unabhängig von den Essgewohnheiten.

Produktbewertungen: Das sagen die Käufer

Die Kunden von Amazon vergeben 4,6 von 5 Sternen und zeigen sich sehr zufrieden. Der Adventskalender wird als abwechslungsreich und mit einer reichen Auswahl beschrieben. Die Inhalte werden außerdem als gute Geschenkidee deklariert.

Etwas kritisch äußern sich die Kunden zum Preis-Leistungs-Verhältnis und zur Füllmenge, vereinzelt sind die Käufer enttäuscht. Einige Kunden bemängeln leere Türchen, doch das ist ein häufiges Phänomen von Adventskalendern. Durch den Aufbau rutschen die Inhalte ins Gehäuse und tauchen irgendwann später als „Anhang“ in einem anderen Türchen wieder auf.

