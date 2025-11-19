Dieser Black Friday Deal ist fast lächerlich günstig: 50 GB und Flat im Telekom-Netz für nur 16 €

Ihr wollt maximale Flexibilität beim Mobilfunk und trotzdem viel Datenvolumen? Das Black-Friday-Angebot von congstar macht’s möglich: 50 GB im Telekom-Netz für nur 16 Euro im Monat – ganz ohne Vertragslaufzeit, aber nur bis zum 4. Dezember.
Black-Friday-Bonus: 15 GB extra geschenkt
Congstar spendiert seinen Prepaid-Kunden zum Black Friday satte 15 GB zusätzliches Datenvolumen. Der Prepaid Allnet XL kommt so auf großzügige 50 GB statt der üblichen 35 GB – bei gleichem Preis von 16 Euro alle vier Wochen (zum Angebot von congstar). Dazu bekommt ihr eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 25 MBit/s im Download.
Die Aktion läuft vom 20. November bis zum 4. Dezember. Das Besondere: Der Tarif läuft im zuverlässigen Telekom-Netz und ist dank Prepaid-System monatlich kündbar. Als Kirsche auf der Torte kostet das Starterpaket statt 9,99 Euro nur noch 1 Euro.
Die Details des Black-Friday-Tarifs im Überblick
- Netz: Telekom
- Anbieter: Congstar
- Tarifname: Prepaid Allnet XL (Black Friday Edition)
- Datenvolumen + Speed: 50 GB mit 5G (bis 25 MBit/s)
- Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, in alle deutschen Netze
- Laufzeit: Keine (Prepaid)
- EU-Roaming: Inklusive (auch Schweiz)
- eSIM-Unterstützung: Verfügbar
- GB+-Funktion: Jährlich 1 GB mehr
- Aktionszeitraum: 20. November bis 04. Dezember 2025
- Einmalige Kosten: 1 Euro (Starterpaket, statt 9,99 Euro)
- Grundgebühr: 16 Euro (alle 4 Wochen)
- Laufzeit: Prepaid
- Bonus: 10 Euro bei Rufnummernübernahme
Für wen lohnt sich der Tarif?
Der Black-Friday-Deal ist ein echter Volltreffer für Vielsurfer, die keine langfristige Vertragsbindung eingehen möchten. Mit 50 GB könnt ihr sorgenfrei streamen, surfen und in sozialen Netzwerken unterwegs sein – selbst Power-User kommen damit gut durch den Monat. Das Telekom-Netz sorgt für eine zuverlässige Abdeckung auch in ländlichen Gebieten. Besonders praktisch für Reisende: EU-Roaming ist bereits inklusive, sogar die Schweiz ist mit dabei.
Der Preis von 16 Euro für 50 GB ist ein echtes Schnäppchen für das Telekom-Netz und liegt deutlich unter der magischen 30-Cent-pro-Gigabyte-Grenze. Wer maximale Flexibilität schätzt und trotzdem im besten deutschen Netz surfen will, macht hier nichts falsch. Die GB+-Funktion sorgt dafür, dass ihr nach einem Jahr sogar noch mehr Datenvolumen bekommt.
Alternativen zum Tarif
Falls euch 50 GB zu viel sind, gibt es auch die kleineren Congstar-Prepaid-Pakete mit Black-Friday-Bonus. Für noch mehr Datenvolumen im Telekom-Netz müsst ihr auf Postpaid-Tarife mit Laufzeit ausweichen. In den Netzen von Vodafone oder Telefónica/O2 findet ihr zwar oft günstigere Alternativen, aber die Netzqualität erreicht meist nicht das Telekom-Niveau.
Bedenkt: Das Black-Friday-Angebot läuft nur bis zum 4. Dezember – danach gibt’s wieder die Standard-35-GB für den gleichen Preis. Weitere spannende Deals findet ihr in unserem Tarif-Vergleich.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.