Dieser Black Friday Deal ist fast lächerlich günstig: 50 GB und Flat im Telekom-Netz für nur 16 €

Ihr wollt maximale Flexibilität beim Mobilfunk und trotzdem viel Datenvolumen? Das Black-Friday-Angebot von congstar macht’s möglich: 50 GB im Telekom-Netz für nur 16 Euro im Monat – ganz ohne Vertragslaufzeit, aber nur bis zum 4. Dezember.

Black-Friday-Bonus: 15 GB extra geschenkt

Congstar spendiert seinen Prepaid-Kunden zum Black Friday satte 15 GB zusätzliches Datenvolumen. Der Prepaid Allnet XL kommt so auf großzügige 50 GB statt der üblichen 35 GB – bei gleichem Preis von 16 Euro alle vier Wochen (zum Angebot von congstar). Dazu bekommt ihr eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 25 MBit/s im Download.

Die Aktion läuft vom 20. November bis zum 4. Dezember. Das Besondere: Der Tarif läuft im zuverlässigen Telekom-Netz und ist dank Prepaid-System monatlich kündbar. Als Kirsche auf der Torte kostet das Starterpaket statt 9,99 Euro nur noch 1 Euro.

Die Details des Black-Friday-Tarifs im Überblick

Netz: Telekom

Anbieter: Congstar

Tarifname: Prepaid Allnet XL (Black Friday Edition)

Datenvolumen + Speed: 50 GB mit 5G (bis 25 MBit/s)

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, in alle deutschen Netze

Laufzeit: Keine (Prepaid)

EU-Roaming: Inklusive (auch Schweiz)

eSIM-Unterstützung: Verfügbar

GB+-Funktion: Jährlich 1 GB mehr

Aktionszeitraum: 20. November bis 04. Dezember 2025

Einmalige Kosten: 1 Euro (Starterpaket, statt 9,99 Euro)

Bonus: 10 Euro bei Rufnummernübernahme

Für wen lohnt sich der Tarif?

Der Black-Friday-Deal ist ein echter Volltreffer für Vielsurfer, die keine langfristige Vertragsbindung eingehen möchten. Mit 50 GB könnt ihr sorgenfrei streamen, surfen und in sozialen Netzwerken unterwegs sein – selbst Power-User kommen damit gut durch den Monat. Das Telekom-Netz sorgt für eine zuverlässige Abdeckung auch in ländlichen Gebieten. Besonders praktisch für Reisende: EU-Roaming ist bereits inklusive, sogar die Schweiz ist mit dabei.

Der Preis von 16 Euro für 50 GB ist ein echtes Schnäppchen für das Telekom-Netz und liegt deutlich unter der magischen 30-Cent-pro-Gigabyte-Grenze. Wer maximale Flexibilität schätzt und trotzdem im besten deutschen Netz surfen will, macht hier nichts falsch. Die GB+-Funktion sorgt dafür, dass ihr nach einem Jahr sogar noch mehr Datenvolumen bekommt.

Alternativen zum Tarif

Falls euch 50 GB zu viel sind, gibt es auch die kleineren Congstar-Prepaid-Pakete mit Black-Friday-Bonus. Für noch mehr Datenvolumen im Telekom-Netz müsst ihr auf Postpaid-Tarife mit Laufzeit ausweichen. In den Netzen von Vodafone oder Telefónica/O2 findet ihr zwar oft günstigere Alternativen, aber die Netzqualität erreicht meist nicht das Telekom-Niveau.

Bedenkt: Das Black-Friday-Angebot läuft nur bis zum 4. Dezember – danach gibt’s wieder die Standard-35-GB für den gleichen Preis. Weitere spannende Deals findet ihr in unserem Tarif-Vergleich.

