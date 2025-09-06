Dieser dumme Fehler bei WhatsApp kann euch schlimmstenfalls den Job kosten

Ein paar Nachrichten im Chat, und plötzlich ist der Job Geschichte.

Wer mit Freunden in einer WhatsApp-Chatgruppe schreibt, wähnt sich meist in sicherem Terrain. Doch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts zeigt: Auch private Nachrichten können handfeste Folgen für den Job haben – bis hin zur fristlosen Kündigung.

Arbeitnehmer beleidigt in WhatsApp-Gruppe – wird fristlos gekündigt

Im konkreten Fall ging es um eine WhatsApp-Gruppe mit bis zu sieben aktiven und ehemaligen Mitarbeitern eines Unternehmens. Dort sammelten sich über Monate hinweg etliche menschenverachtende, rassistische und beleidigende Nachrichten – teilweise mit direktem Bezug zu Vorgesetzten und Kollegen. Als der Arbeitgeber davon erfuhr, zog er die Konsequenz und kündigte einem der Beteiligten außerordentlich fristlos.

Der betroffene Mitarbeiter wehrte sich. Er argumentierte, die Chats seien privat gewesen und dürften arbeitsrechtlich keine Rolle spielen. Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen folgte dieser Sicht zunächst: Eine kleine Gruppe, vertrauliche Kommunikation – keine Basis für eine fristlose Kündigung.

Das Bundesarbeitsgericht kippte das Urteil jedoch im Anschluss. Mit sieben Teilnehmern sei die Annahme von absoluter Vertraulichkeit nicht mehr gerechtfertigt. Die schiere Masse an abwertenden Äußerungen im Chat sorgte zudem dafür, dass keine Aussicht auf Besserung bestand. Deshalb sei eine Abmahnung nicht nötig gewesen. Der Mann verlor den Prozess – und endgültig seinen Job (Quelle: web.de).

Wer seinen Job behalten will, muss sich zusammenreißen

Für Arbeitsrechts-Anwalt Peter Meyer ist das Urteil ein Signal. Grundsätzlich müssten Arbeitgeber zwar in der Regel erst abmahnen, wenn Angestellte mit privaten Nachrichten über die Stränge schlagen. Bei strafrechtlich relevanten oder besonders schwerwiegenden Inhalten wie in diesem Fall könne aber direkt gekündigt werden.

Damit ist klar: Wer sich in Chatgruppen austobt, sollte nicht blind auf den privaten Rahmen vertrauen. Denn was einmal an mehrere Personen geschickt wird, kann auch den Weg nach außen finden – und dort Karrieren zerstören.