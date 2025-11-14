Dieser E-Scooter bringt euch durch den Herbst und Winter, ist zukunftssicher und bietet eine hohe Reichweite

Wer dachte, gute E-Scooter kosten immer vierstellig, sollte sich diesen Deal genauer ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Joyor T6E Pro ist kein kurzlebiger Stadtflitzer, sondern ein verlässlicher Alltagsbegleiter für alle Jahreszeiten. Er bietet einen starken Antrieb, eine Reichweite von bis zu 90 Kilometern und eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h, wodurch er die deutsche Straßenzulassung (ABE) einhält. Dank der IP54-Zertifizierung trotzt er selbst dem Herbst und Winter. Aktuell ist der Roller bei Geekbuying mit dem Core NNNUSHTYF6 für 579 Euro erhältlich (bei Geekbuying anschauen) – ein starker Preis, wenn man bedenkt, dass andere Händler mehr verlangen:

JOYOR T6E Pro E-Scooter mit Straßenzulassung Elektroroller mit bis zu 90 km Reichweite, hydraulischen Federstoßdämpfern und 148 kg Tragkraft. Inklusive Blinker und ABE für den Straßenverkehr. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 20:54 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf dieses E-Scooters?

Pendler und City-Fahrer: Die große Reichweite und das einfache Falt­system machen ihn ideal für den täglichen Arbeitsweg oder kurze Stadtstrecken.

Gelegenheitsfahrer und Wochenend-Abenteurer: Mit seinen robusten 10-Zoll-Offroad-Reifen und der IP54-Zertifizierung trotzt er Wind und Wetter – perfekt für wechselhafte Jahreszeiten.

Nicht empfehlenswert für: Nutzer, die den E-Scooter häufig tragen müssen – beispielsweise zum Laden. Er ist mit fast 28 kg sehr schwer.

Hydraulische Stoßdämpfer vorne und hinten, mechanische Scheibenbremsen sowie Luftreifen mit tiefem Profil sorgen für ein stabiles, sicheres Fahrgefühl auf Asphalt, Kopfsteinpflaster oder Schotterwegen. Die IP54-Zertifizierung macht den Joyor T6E Pro zudem staubgeschützt und resistent gegen allseitiges Spritzwasser – ideal für nasse Straßen im Herbst oder leicht verschneite Wege im Winter.

Dank vollständigem LED-System mit Blinkern, Front- und Rücklicht seid ihr auch bei Dunkelheit gut sichtbar und zukunftssicher. Blinker werden zwar erst ab 2027 verlangt, doch so seid ihr schon ausgerüstet.

Anzeige

Mit seinem 3-Sekunden-Faltsystem verschwindet der E-Scooter im Handumdrehen im Auto. Die Aluminiumkonstruktion ist robust, trägt bis zu 148 kg und wiegt selbst 27,5 kg. Ein riesiger Akku mit 26 Ah Kapazität versorgt den Roller mit ausreichend Energie für lange Strecken – und macht ihn zur echten Alternative für kurze Autofahrten. Da der Joyor T6E Pro ABE-zertifiziert ist, könnt ihr ihn in Deutschland legal fahren.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.