Dieser einfache Trick hält Autodiebe fern – so bleibt euer Fahrzeug sicher

Moderne Autos werden häufig mit der praktischen Keyless-Version ausgestattet. Klassische Schlüssel werden hier nicht mehr benötigt. Das lockt auch Diebe an. Wie könnt ihr euer Fahrzeug schützen? Wir klären auf!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Fahrzeuge können einfach gestohlen werden

So praktisch es für euch ist, nicht immer den Schlüssel rauskramen zu müssen, wenn ihr euer Auto betreten oder starten wollt – so praktisch ist es auch für Diebe, die es auf euer Auto abgesehen haben. Viele Modelle sind von einem erhöhten Diebstahl-Risiko durch das Keyless-System betroffen. Damit euer Fahrzeug nicht den Langfingern in die Hände kommt, gibt es Wege, die das Risiko deutlich minimieren.

Anzeige

Diebe versuchen, die Funkverbindung zu verlängern. Das ist gerade dann gefährlich, wenn euer Autoschlüssel eigentlich im sicheren Zuhause ist und das Fahrzeug vor eurem Haus geparkt steht. Hier haben die Kriminellen genug Zeit, das richtige Auto und den Schlüssel über Funk zu orten.

Nur 10 Prozent der Fahrzeuge konnten nicht geknackt werden

Das Problem ist schon seit 2011 bekannt. Leider haben noch nicht alle Fahrzeughersteller Lösungen dafür entwickelt. Der ADAC konnte in einem Test fast 90 Prozent aller Fahrzeuge öffnen und mit ihnen wegfahren. Welche Fahrzeuge betroffen sind, hat der ADAC in einer Übersicht auf seiner Homepage veröffentlicht (Stand: 21.01.2025).

Wenn ihr euch vor Diebstahl schützen wollt, kann ein besonders Gadget Abhilfe schaffen. Mit einer speziellen Hülle für Keyless-Systeme könnt ihr verhindern, dass Schlüssel und Auto ungewollt miteinander kommunizieren und der Wagen so unbeabsichtigt geöffnet wird.

lanpard Keyless Go Schlüsselschutz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 16:54 Uhr

Anzeige

Manche Hersteller haben Schutzmaßnahmen ergriffen

Einige Autohersteller haben einen Bewegungssensor in ihre Schlüssel eingebaut. Wird dieser für einen bestimmten Zeitraum nicht bewegt, schaltet sich die Keyless-Funktion ab. Häufig ist der Zeitraum aber mit 30 Minuten zu lang, um einen wirklichen Schutz zu bieten.

Sicherer ist hier die Nutzung von Ultra-Wide-Band-Technik. Diese ermittelt den Abstand vom Schlüssel zum Fahrzeug. Damit ist eine Funkverlängerung nicht mehr möglich.

Mercedes bietet die Möglichkeit, mit einem Doppelklick auf die Schließ-Taste die Funktion auszuschalten. Ähnlich funktioniert es mit verschiedenen Toyota- und Mazda-Modellen. Erkundigt euch bei eurem Autohändler, oder im Fahrzeughandbuch, ob euer Auto diese Funktion anbietet.