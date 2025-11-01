Dieser Laptop könnte dem Steam Deck Konkurrenz machen – aber es gibt ein Problem

Und trotzdem könnte dieser Asus-Laptop mein neues Reisegerät werden.

Ich bin sehr viel unterwegs: Ins Büro, zu Messen wie der gamescom oder Polaris, Familie und Freunde besuchen, … es vergeht keine Woche, in der ich nicht in mindestens einem Zug sitze. Und da stellt sich als Gamer natürlich immer die Frage: Wie gut kann ich auch unterwegs zocken?

Die einfachste Antwort war bisher die Switch und natürlich das Steam Deck. Ich habe aber auch schon lange auf Gaming-Laptops verschiedener Marken gesetzt. Da gab es allerdings immer ein Problem: Gaming-Laptops sind unhandlich und schwer.

Darum war ich auch skeptisch, als ich den Asus ROG Zephyrus G16 in die Hände bekommen habe. Kann ein Gaming-Laptop so flach und leicht sein, aber trotzdem Leistung bringen? Diese Skepsis hat sich aber schnell verzogen und der Laptop macht inzwischen in manchen Belangen sogar dem Steam Deck Konkurrenz.

So flach wie ein MacBook und gleichzeitig so leistungsstark wie ein Gaming-Laptop? Klingt zu schön, um wahr zu sein. (© GIGA)

Asus ROG Zephyrus G16: Kompakt und doch leistungsstark

Schauen wir uns doch erstmal kurz die Specs des 1,85 kg schweren Laptops an:

Prozessor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 Kerne, 24 MB Cache, bis zu 5,2 GHz)

AMD Ryzen AI 7 350 (8 Kerne, 24 MB Cache, bis zu 5,2 GHz) Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5060 (bis zu 105 Watt)

NVIDIA GeForce RTX 5060 (bis zu 105 Watt) Display: 16 Zoll OLED-Display (16:10-Seitenverhältnis, 2.560 × 1.600 Pixel @ 240 Hz)

16 Zoll OLED-Display (16:10-Seitenverhältnis, 2.560 × 1.600 Pixel @ 240 Hz) Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5

32 GB DDR5 Interner Speicher: 1 TB PCIe Gen4 M.2 SSD

1 TB PCIe Gen4 M.2 SSD Anschlüsse: 2x USB 3.2 (Typ A), 2x USB 3.2 (Typ C), 1x HDMI 2.1, 1x SD Express 7.0, 1x Kombo-Klinke, 1x Stromanschluss

2x USB 3.2 (Typ A), 2x USB 3.2 (Typ C), 1x HDMI 2.1, 1x SD Express 7.0, 1x Kombo-Klinke, 1x Stromanschluss Betriebssystem: Windows 11 Home

Windows 11 Home Akkukapazität: 90 Wh

90 Wh Konnektivität: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

An diesen Specs merkt man schon: Der Laptop hat einiges auf dem Kasten. Selbst Borderlands 4 (Test) hat er ohne große Probleme zum Laufen gebracht. Das lief zwar nicht auf den höchsten Einstellungen, war aber auch nicht der Anspruch. Wer unterwegs unbedingt auf höchsten Einstellungen spielen will, muss auch bereit sein, einen entsprechenden Klotz mit sich herumzuschleppen.

Bei Borderlands 4 ist aber ein anderes Problem auffällig geworden: die Geräuschentwicklung. Der Lüfter des ROG Zephyrus G16 ist zwar fähig, aber erinnert auch stark an ein Flugzeugtriebwerk. Mit einem solchen Gebläse im Zug zu sitzen, kann dann schon unangenehm werden. Aber dieses Opfer ist es wert.

Ein weiterer Störfaktor ist das Touchpad. Das geht direkt bis zur Leertaste und ist damit einfach zu groß. Gerade beim Spielen mit externer Maus und Tastatur kommt es viel zu häufig vor, dass das Touchpad reagiert und die Maus verzieht. Das stört nicht nur beim Zocken, sondern auch bei ganz normalen PC-Arbeiten wie Schreiben oder Videobearbeitung.

Wo fängt die Leertaste an und hört das Touchpad auf? Da ist sich der Laptop selbst manchmal nicht so sicher. (© GIGA)

Gaming-Laptop statt Steam Deck – warum?

Ich liebe mein Steam Deck. Tragbar, leistungsstark und vor allem sehr gemütlich. Es gibt für mich keine bessere Wahl für entspanntes Zocken auf dem Sofa oder unterwegs. Und doch hat sich dieser Gaming-Laptop zu meinem Standard hochgearbeitet. Und das hat mehrere Gründe:

Den ersten Grund kennen vermutliche alle Steam-Deck-Nutzer: Das Steam Deck ist zwar nicht schwer, aber trotzdem unhandlich. Und nach 2 Stunden Zugfahrt schlafen einem schon mal die Finger vom Festhalten ein. Den Laptop wiederum könnt ihr entweder auf dem Tisch oder dem eigenen Schoß ablegen. Euer Nacken wird es euch zusätzlich danken.

Grund Nummer zwei ist die Bedienbarkeit: Ein Management-Spiel wie Cities Skylines oder Civilization 6 spielt sich mit Maus oder einem Touchpad einfach besser. Und da kann auch der Touchscreen des Steam Decks nicht mithalten.

Dazu kommt das doch eher gewöhnungsbedürftige Button-Layout des Steam Decks. Da bleibe ich lieber beim klassischen Controller, auch wenn ich den dann extra mitnehmen und auspacken muss. Vor allem mein aktuelles Lieblingsspiel Hollow Knight: Silksong ist auf dem Steam Deck deutlich unangenehmer zu spielen.

Und zu guter Letzt: Der Laptop bietet noch mehr als nur Gaming. Ich kann damit auch Videos bearbeiten, Texte schreiben oder auf Discord chatten (wenn das Zug-WLAN mich lässt). Das geht auch dem Steam Deck größtenteils auch, ist aber deutlich umständlicher. Und für Spielaufnahmen ist die Auflösung des Laptops auch besser geeignet.

Der Asus ROG Zephyrus G16 wird das Steam Deck zwar nicht begraben. Aber für bestimmte Spiele ist er definitiv die bessere Wahl.

Ein Laptop ist das bessere Steam Deck? Ich würde diese Aussage auch nicht glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Aber ich erwische mich auch Zuhause immer wieder, den Laptop statt des Steam Decks auszupacken. Und auch unterwegs überlege ich zweimal, was ich mitnehme. Die Leistung ist gerade für unterwegs mehr als ausreichend. Ich bin in dieser Hinsicht allerdings auch sehr anspruchslos. Solange ein Spiel flüssig läuft, bin ich zufrieden. Wer maximale Einstellungen verlangt, wird mit dem Zephyrus G16 vermutlich weniger glücklich. Aber dasselbe gilt dann auch für das Steam Deck. Und wenn die laute Lüftung und das übergroße Touchpad nicht wären, wäre ich wahrscheinlich rundum zufrieden. Aber beides lässt sich auch aushalten. Wenn man bereit ist, den doch recht hohen Preis von rund 2.500 Euro zu zahlen. Josua Schneider

