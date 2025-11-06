Dieser spezielle Luftbefeuchter von Aldi, erfüllt gleich zwei Aufgaben auf einmal

Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Luftbefeuchter plötzlich zum Deko-Highlight werden kann?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Trockene Heizungsluft gehört bald der Vergangenheit an – zumindest, wenn ihr ab dem 6. November bei Aldi Nord vorbeischaut. Dort gibt es den Ambiano Luftbefeuchter (Modell ADF-1) für gerade einmal 11,99 Euro. Das kleine Gerät verspricht nicht nur angenehm befeuchtete Luft, sondern auch ein optisches Extra, das man sonst eher von teureren Design-Diffusoren kennt.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

© Aldi-Nord-Prospekt / Ambiano / Screenshot: GIGA

Wenn euch das noch nicht reicht, findet ihr bei Amazon einen noch krasseren Effekt:

Holwim Aroma Diffuser mit LED-Kamineffekt Aromadiffusor mit 7-Farben-Flammeneffekt, 150ml Wassertank und Fernbedienung. Mit Timer und automatischer Abschaltung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 19:35 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf?

Ideal fürs Zuhause bei trockener Heizungsluft – sorgt für eine bessere Konzentration und ein angenehmes Raumklima.

Perfekt für Deko-Fans, die auf stimmungsvolle Lichteffekte stehen – der Flammeneffekt sorgt für echtes Wohnzimmer-Ambiente.

Weniger geeignet für große Räume, da das Tankvolumen von 200 ml eher für kleinere Flächen ausgelegt ist.

Der kompakte Befeuchter arbeitet mit Ultraschall-Technologie, die die Raumluft schnell mit Feuchtigkeit anreichert. Dabei lässt sich aus drei Intensitätsmodi wählen – ideal, um das Raumklima individuell anzupassen. Wer es gemütlich mag, wird sich über den Flammeneffekt-Wohlfühlfaktor freuen: Eine simulierte Flamme sorgt für ein warmes Lichtspiel, das den Eindruck eines kleinen Kamins vermittelt.

Gleichzeitig ist das Gerät kompatibel mit Aroma-Ölen, sodass ihr es auch als Duftdiffusor nutzen könnt. Ein paar Tropfen ätherisches Öl genügen, und der Luftbefeuchter verwandelt euer Zimmer in eine kleine Wellnessoase. Dank der automatischen Abschaltung bei leerem Tank müsst ihr euch auch keine Sorgen um Überhitzung machen.

Anzeige

Mit einem Tankvolumen von 200 ml, einem Gewicht von nur 300 g und einer kompakten Größe (17 × 11 × 8 cm) passt das Gerät problemlos auf den Nachttisch oder ins Homeoffice. Die Stromversorgung läuft über ein 2 Meter langes USB-C-Kabel, was Flexibilität beim Aufstellen bietet. Erhältlich ist der Ambiano-Befeuchter in Weiß oder Anthrazit, jeweils mit 3 Jahren Herstellergarantie.

Passend zum Luftbefeuchter solltet ihr immer ein Hygrometer im Einsatz haben, um die Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann sonst zu Schimmelbildung führen. Ich kann dieses Modell empfehlen:

ThermoPro TP50 digitales Thermo-Hygrometer Überwacht Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit Raumklima-Indikator, Höchst- und Tiefst-Aufzeichnung und flexibler Montage (Standfuß oder Magnet) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 20:16 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.