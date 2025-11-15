„Wehe, du gibst auf“ von Clara Lösel steht aktuell auf der SPIEGEL-Bestsellerliste der Ratgeber für Leben & Gesundheit. Lösels poetischer „Clartext“ trifft viele Menschen mitten ins Herz. Ein ehrliches Geschenk für alle, die Trost, Mut und neue Perspektiven suchen.

Ein Buch, das den Zeitgeist trifft

Krisen, Selbstzweifel, gesellschaftlicher Druck: Clara Lösel zeigt in „Wehe, du gibst auf“ mit 101 poetischen Texten, wie aus Verletzlichkeit Kraft entsteht. Ihr Werk ist kein klassischer Ratgeber, sondern moderne Lyrik.

Clara Lösel nutzt starke Metaphern, Wiederholungen und die direkte Ansprache, um ihren Lesern zu zeigen: Aufgeben ist keine Option. Das gebundene Buch erhaltet ihr online für 18,00 Euro (auf Amazon ansehen oder bei Thalia stöbern).

Wehe du gibst auf: 101 x Clartext, der dein Denken verändert von Clara Lösel

Für wen lohnt sich „Wehe, du gibst auf“?

Für Menschen, die emotionale Unterstützung suchen: Clara Lösels 101 Texte gehen direkt auf existenzielle Themen wie Selbstliebe oder gesellschaftlichen Druck ein.

Für Fans moderner Poesie: Wer sich mit klassischer Lyrik nur schwer anfreunden kann, findet sich hier im starken aktuellen Bezug von Lösels Poesie wieder, der bei Social Media bereits Hunderttausende begeistert.

Leser, die nach konkreten Tipps im Ratgeber-Stil suchen: Für Menschen, die nach Tipps oder Ratschlägen suchen, ist „Wehe, du gibst auf“ wahrscheinlich nur die zweite Wahl – und zwar als Anregung zum Nachdenken und Nachspüren.

Wer ist die Autorin Clara Lösel?

Clara Lösel ist eine der erfolgreichsten jungen Poetry Artists Deutschlands. Sie ist mehrfache Literaturpreisträgerin und Speakerin. Über Social Media erreicht sie mit ihren Texten und Spoken-Word-Performances ein Millionenpublikum. Sie ist bekannt dafür, frische Impulse in die Literaturlandschaft zu bringen.

Was das Buch auszeichnet: ein Überblick

Es enthält 101 Texte über essenzielle Themen wie Schmerz, Hoffnung und Selbstwert.

über essenzielle Themen wie Schmerz, Hoffnung und Selbstwert. Clara Lösel nutzt einen modernen Lyrikstil . Er ist poetisch, fragmentarisch und emotional direkt. Die Sprache ist nahbar.

. Er ist poetisch, fragmentarisch und emotional direkt. Die Sprache ist nahbar. Lösels Texte stärken das Bewusstsein für Selbstakzeptanz und motivieren die Leser, auch bei Rückschlägen ihren Weg mutig und hoffnungsvoll weiterzugehen.

Das sagen Clara Lösels Leser

Auf Amazon erreicht „Wehe, du gibst auf“ eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Die meisten Leser gehen besonders auf die emotionale Kraft der Texte und den modernen, zugänglichen Ton ein. Bei Thalia wird das Buch mit 4,8 von 5 Sternen ebenfalls sehr positiv bewertet. Auch hier wird hervorgehoben, wie tröstlich und inspirierend die Lyrik wirkt.

Auf beiden Plattformen wird vereinzelt kritisch angemerkt, dass das Buch keine klassischen Ratschläge bietet.

