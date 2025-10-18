Dieses Emoji sorgt für Chaos bei ChatGPT – dabei existiert es nicht mal

Mit den Emoji-Tastaturen kann man mittlerweile unzählige Motive schreiben. Dazu gehören auch die wichtigsten Vertreter aus der Tierwelt. Wie sieht es mit einem Seepferdchen-Emoji aus? Kann man diese Wassergestalt irgendwie in WhatsApp und Co. einfügen?

Gibt es ein Seepferdchen-Emoji für WhatsApp und Co.?

Ob Otter 🦦, Faultier 🦥, Schnecke 🐌 oder Dachs 🦡 – Tierfreunde finden zahlreiche Wesen aus der Natur zum Einfügen in WhatsApp und Co. Der Meeresbewohner ist jedoch nicht als offizielles Emoji verfügbar. Bislang wurde das Seepferdchen nicht in den Unicode-Standard aufgenommen. Emojis werden von einem internationalen Gremium (dem Unicode-Konsortium) festgelegt, das nur Symbole aufnimmt, die weltweit häufig genutzt oder kulturell relevant sind. Fische, Wale oder Kraken haben es geschafft. Das zierliche Seepferdchen dagegen fiel bisher durch das Raster, weil es dem Unicode-Konsortium zufolge zu selten in Alltagskonversationen vorkommt. Ganz ausgeschlossen ist es aber nicht, dass das Seepferdchen zukünftig auf der Smartphone-Tastatur zu finden sein wird, schließlich werden jährlich neue Emojis und Smileys hinzugefügt.

Forscherin deckt auf: KI erfindet ein Emoji, das es gar nicht gibt

Die sonst so schlaue KI von ChatGPT kommt bei der Frage nach einem Seepferdchen-Emoji ins Straucheln. Im Netz teilen verschiedene Nutzer ihre kuriosen Antworten des Chatbots bei der Frage nach einem Emoji in Seepferdchen-Form.

Statt klar zu antworten, produziert die KI eine wilde Abfolge von Emojis, etwa mit Pferden, Einhörnern, Fischen und Haien. Zwischendurch scheint sie sich zu korrigieren, dann wieder zu zweifeln. Das Muster wiederholt sich, bis das Modell schließlich zugibt, kein solches Emoji zu finden. Solche Probleme treten nicht nur in ChatGPT, sondern auch in anderen KI-Systemen auf.

Forscherin Theia Vogel das Seepferdchen-Problem in einem Blogbeitrag beschrieben, nachdem sie ChatGPT, Claude, Gemini und Metas Llama dieselbe Frage stellte. Das Ergebnis: Alle großen Modelle – mit Ausnahme von Llama – glaubten zu 100 Prozent an die Existenz des Seepferdchen-Emojis. Manche „zeichneten“ es sogar aus Kombinationen anderer Emojis nach. Nur Meta lag bei 83 Prozent der Anfragen richtig und widersprach gelegentlich.

Vogel sieht darin einen Beleg für ein grundsätzliches Problem moderner KI: Sie übernehmen nicht nur unser Wissen, sondern auch unsere kollektiven Irrtümer. In unzähligen Foren, auf TikTok und Reddit wird seit Jahren über das angebliche Seepferdchen-Emoji diskutiert. Diese falsche Annahme landet schließlich in den Trainingsdaten der Modelle. Das Ergebnis ist paradox: Die KI versucht, ein nicht existentes Objekt zu rekonstruieren, weil sie gelernt hat, dass es existieren müsste. Statt einfach „Ich weiß es nicht“ zu sagen, produziert sie sinnfreie Variationen – ein Verhalten, das Forscher als „Halluzination“ bezeichnen.

Selbst die mächtigsten Algorithmen sind nicht frei von Irrtum. Sie spiegeln, was wir ihnen beibringen, inklusive all unserer Missverständnisse, Wunschbilder und Erinnerungslücken. Das Seepferdchen-Emoji existiert also nicht.

Alternativen und kreative Lösungen

