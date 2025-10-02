Dieses Gaming-Headset kostet stolze 650 Euro – hat dafür aber auch einen ganz besonderen Trick auf Lager

Für den Preis kriegt man auch einen Einsteiger-Gaming-PC.

Das neue Arctis Nova Elite von SteelSeries fällt vor allem durch eine Funktion auf, die es so bisher kaum gibt: Das Headset kann Audio von bis zu vier unterschiedlichen Quellen gleichzeitig wiedergeben.

Das Alleinstellungsmerkmal des SteelSeries Arctis Nova Elite

Durch „OmniPlay“ könnt ihr beispielsweise auf der PS5 zocken, währenddessen in eurem Livestream auf dem PC auf Benachrichtigungen von Zuschauern reagieren und noch einen Anruf vom Handy entgegennehmen. Jede Quelle lässt sich separat in der Lautstärke anpassen, sodass ihr die Kontrolle behaltet und nichts untergeht.

SteelSeries zielt damit anscheinend auf Gamer und Streamer, die oft mehrere Kanäle parallel im Ohr haben müssen. Auch für professionelle Anwender im E-Sport oder Content-Creator-Bereich könnte diese Funktion den Unterschied machen, wenn Multitasking zur Routine gehört.

Über USB-C und Klinke können die unterschiedlichen Audioquellen wie Konsolen, Handy oder PC mit dem GameHub verbunden werden. Dieser fungiert quasi als Schaltzentrale für das Headset und leitet das Audiosignal an dieses weiter. (© SteelSeries)

Teures Headset hat auch viel zu bieten

Technisch hat SteelSeries nicht gespart: Im Inneren arbeiten 40-Millimeter-Kohlefaser-Treiber. Zwei Hot-Swap-Akkus mit jeweils 30 Stunden Laufzeit stellen sicher, dass euch nicht der Saft ausgeht, wenn ihr mal wieder vergessen haben solltet, aufzuladen.

Laut Hersteller filtert das Active Noise Cancelling bis zu 42 Prozent mehr Umgebungsgeräusche heraus als Konkurrenzprodukte. Welche Modelle als Vergleich herangezogen wurden, bleibt jedoch offen (Quelle: SteelSeries).

Das Mikrofon setzt zusätzlich auf KI-Algorithmen, um Hintergrundlärm zu eliminieren – SteelSeries demonstriert das in einem Video, in dem selbst der Rotorenlärm eines Helikopters fast verschwindet:

OmniPlay: Braucht das wirklich wer? Mit einem Preis von rund 650 Euro ist das Arctis Nova Elite kein Massenprodukt, sondern ein Luxus-Gadget für eine recht spitze Zielgruppe. Denn auch wenn Feature wie OmniPlay auf dem Papier nach einer Revolution klingen, erfüllt es unterm Strich die gleiche Funktion eines kleinen Audio-Mischpults. Und jetzt mal ehrlich: Welcher normale Gamer muss Sound von mehreren Konsolen oder Geräten gleichzeitig auf dem Ohr haben? Zumal die aktuellen Konsolen inzwischen die Optionen bieten, Streaming-Dienste wie Spotify einfach im Hintergrund laufen zu lassen. Trotzdem: Dass SteelSeries versucht, mit solchen Neuerungen für frischen Wind zu sorgen, rechne ich dem Unternehmen hoch an – auch wenn sie für mich persönlich nichts sind. Robert Kohlick

