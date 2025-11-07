Dieses neue Windows-Tool erspart euch ab sofort jede Menge Klicks

Werdet ihr das neue Feature nutzen?

Microsoft hat eine neue Funktion für den Microsoft Store eingeführt, die den Prozess der Software-Installation deutlich beschleunigt. Mit der Multi-App-Installation könnt ihr mehrere Programme gleichzeitig auswählen und in einem einzigen Installationspaket bündeln (Quelle: Microsoft Store).

Microsoft lässt euch mehrere Programme auf einmal installieren

Dieses Paket lädt alle ausgewählten Apps herunter und installiert sie automatisch, ohne dass ihr jede einzeln anklicken müsst. Das ist besonders praktisch, wenn ihr einen neuen Computer einrichtet oder euer System neu aufsetzt.

Der Ablauf ist dabei denkbar einfach gehalten. Über die Webseite des Microsoft Stores gibt es eine übersichtliche Liste mit den unterstützen Anwendungen. Dort wählt ihr einfach Programme wie Spotify, Discord oder Telegram aus und klickt auf „Auswahl installieren“.

So sieht der Auswahlbildschirm aus. (© Screenshot GIGA)

Daraufhin wird eine kleine .exe-Datei heruntergeladen, die nach dem Ausführen den gesamten Installationsprozess an die Microsoft-Store-App auf eurem Rechner übergibt – ganz ohne weitere Benutzeroberflächen oder Bestätigungsfenster.

Bequemlichkeit mit kleinen Haken

Allerdings gibt es bei der neuen Microsoft-Funktion noch Einschränkungen. So ist die Auswahl aktuell auf 48 der beliebtesten Apps beschränkt – ihr könnt also nicht jedes beliebige Programm aus dem Store in ein Paket aufnehmen. Diese Programme sind aktuell Teil der Multi-App-Installation:

Produktivität

Adobe Acrobat Reader

Microsoft Teams

Zoom

OneNote

Goodnotes

ChatGPT

iCloud

Dropbox

Kreativität

Canva

CapCut

Microsoft Clipchamp

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop

ibis Paint

OBS Studio

Audacity

Social

WhatsApp

Discord

Instagram

TikTok

Telegram Desktop

Facebook

Snapchat

LinkedIn

Unterhaltung

Spotify

Netflix

Apple Music

iTunes

Prime Video für Windows

Disney+

Apple TV

Dolby Access

Tools und Dienstprogramme

PotPlayer

Speedtest by Ookla

Nvidia Control Panel

BreeZip

Rufus

Sysinternal Suite

EarTrumpet

Wintoys

Personalisierung

Lively Wallpaper

f.lux

TranslucentTB

Bing Wallpaper

backiee

Live Wallpapers+

Dynamic Theme

Hintergrundbilder PC

Merkwürdigerweise lässt sich die Funktion bisher auch ausschließlich über die Webseite des Stores nutzen und nicht direkt in der Desktop-Anwendung von Windows. Dennoch ist das Werkzeug ein großer Gewinn für alle, die regelmäßig ihre wichtigsten Anwendungen auf neuen Geräten installieren müssen und dafür den Microsoft Store nutzen und eventuell nicht auf winget zurückgreifen wollen.

Allen anderen sei weiterhin die Alternative Ninite ans Herz gelegt, deren Auswahl noch etwas diverser ausfällt (beinhaltet unter anderem Handbrake, Steam, Chrome und VLC) und nicht über den Microsoft Store läuft.