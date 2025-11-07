Dieses neue Windows-Tool erspart euch ab sofort jede Menge Klicks

Werdet ihr das neue Feature nutzen?
Microsoft hat eine neue Funktion für den Microsoft Store eingeführt, die den Prozess der Software-Installation deutlich beschleunigt. Mit der Multi-App-Installation könnt ihr mehrere Programme gleichzeitig auswählen und in einem einzigen Installationspaket bündeln (Quelle: Microsoft Store).
Microsoft lässt euch mehrere Programme auf einmal installieren
Dieses Paket lädt alle ausgewählten Apps herunter und installiert sie automatisch, ohne dass ihr jede einzeln anklicken müsst. Das ist besonders praktisch, wenn ihr einen neuen Computer einrichtet oder euer System neu aufsetzt.
Der Ablauf ist dabei denkbar einfach gehalten. Über die Webseite des Microsoft Stores gibt es eine übersichtliche Liste mit den unterstützen Anwendungen. Dort wählt ihr einfach Programme wie Spotify, Discord oder Telegram aus und klickt auf „Auswahl installieren“.
Daraufhin wird eine kleine .exe-Datei heruntergeladen, die nach dem Ausführen den gesamten Installationsprozess an die Microsoft-Store-App auf eurem Rechner übergibt – ganz ohne weitere Benutzeroberflächen oder Bestätigungsfenster.
Bequemlichkeit mit kleinen Haken
Allerdings gibt es bei der neuen Microsoft-Funktion noch Einschränkungen. So ist die Auswahl aktuell auf 48 der beliebtesten Apps beschränkt – ihr könnt also nicht jedes beliebige Programm aus dem Store in ein Paket aufnehmen. Diese Programme sind aktuell Teil der Multi-App-Installation:
Produktivität
- Adobe Acrobat Reader
- Microsoft Teams
- Zoom
- OneNote
- Goodnotes
- ChatGPT
- iCloud
- Dropbox
Kreativität
- Canva
- CapCut
- Microsoft Clipchamp
- Adobe Photoshop Express
- Adobe Photoshop
- ibis Paint
- OBS Studio
- Audacity
Social
- Discord
- TikTok
- Telegram Desktop
- Snapchat
Unterhaltung
- Spotify
- Netflix
- Apple Music
- iTunes
- Prime Video für Windows
- Disney+
- Apple TV
- Dolby Access
Tools und Dienstprogramme
- PotPlayer
- Speedtest by Ookla
- Nvidia Control Panel
- BreeZip
- Rufus
- Sysinternal Suite
- EarTrumpet
- Wintoys
Personalisierung
- Lively Wallpaper
- f.lux
- TranslucentTB
- Bing Wallpaper
- backiee
- Live Wallpapers+
- Dynamic Theme
- Hintergrundbilder PC
Merkwürdigerweise lässt sich die Funktion bisher auch ausschließlich über die Webseite des Stores nutzen und nicht direkt in der Desktop-Anwendung von Windows. Dennoch ist das Werkzeug ein großer Gewinn für alle, die regelmäßig ihre wichtigsten Anwendungen auf neuen Geräten installieren müssen und dafür den Microsoft Store nutzen und eventuell nicht auf winget zurückgreifen wollen.
Allen anderen sei weiterhin die Alternative Ninite ans Herz gelegt, deren Auswahl noch etwas diverser ausfällt (beinhaltet unter anderem Handbrake, Steam, Chrome und VLC) und nicht über den Microsoft Store läuft.