Dieses starke Upgrade beim Apple MacBook Pro mit M5 ist euch bestimmt entgangen

Kaum einer redet darüber, aber genau dieses Detail macht den größten Unterschied beim neuen M5 MacBook Pro.

Während das Design des neuen M5 MacBook Pro und die meisten Features unverändert bleiben, sorgt der interne Speicher für einen gewaltigen Leistungssprung. Die SSD des M5-Modells ist deutlich schneller als die des M4 – und in Tests sogar schneller, als Apple selbst behauptet.

M5 MacBook Pro: Apple zündet den Speicherturbo

Laut dem YouTube-Kanal Max Tech erreicht die SSD im M5 MacBook Pro Lesegeschwindigkeiten von rund 6.323 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6.068 MB/s.

Zum Vergleich: Das M4-Modell kam auf 2.031 MB/s beim Lesen und 3.293 MB/s beim Schreiben (Quelle: YouTube / Max Tech). Damit liegt der Zuwachs nicht nur in Apples angekündigtem „bis zu doppelt so schnell“-Bereich – beim Lesen sind es mehr als das Dreifache.

Hier könnt ihr euch den Speedtest selber im Video anschauen:

Massig mehr Leistung, von der nur wenige profitieren

Für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Mails oder Office bleibt der Unterschied unsichtbar. Doch wer regelmäßig mit riesigen Videodateien, RAW-Fotos oder lokalen KI-Modellen arbeitet, spürt den Boost sofort. Dateien öffnen und exportieren sich deutlich schneller, Machine-Learning-Modelle laden in Sekunden statt Minuten.

Dass der Konzern das SSD-Upgrade in der Vorstellung kaum erwähnte, überrascht viele. In den letzten Jahren hatte Apple sogar Kritik einstecken müssen, weil manche Modelle mit kleineren SSDs langsamer arbeiteten als erwartet. Da wäre es doch ein Leichtes, einen solchen Sprung ins Lampenricht zu rücken, um das Image aufzupolieren.

Für professionelle Nutzerinnen und Nutzer, die auf Geschwindigkeit angewiesen sind, ist das M5-Upgrade daher ein echter Mehrwert. Otto-Normal-Nutzer hingegen werden den Unterschied wahrscheinlich im Alltag gar nicht zu spüren bekommen.