Dieses vielseitige Regal von Bonprix löst ein nerviges Problem im Homeoffice

Paket mit Bonprix-Logo
Praktische Organisationslösung: ein Wandregal sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. (© IMAGO / Lobeca / Bildbearbeitung GIGA)
Das Wandregal mit Körben von Bonprix vereint minimalistischen Charme mit maximaler Funktionalität und sorgt im Handumdrehen für mehr Ordnung im Homeoffice. Es eignet sich hervorragend für kleine und große Büro- und Schreibutensilien.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Kompakte Organisation für jeden Raum und jeden Einrichtungsstil
  2. 2.Für wen lohnt sich das Wandregal?
  3. 3.Vielseitige Einsatzbereiche und schlanke Maße: Das Produkt im Detail
  4. 4.Die Details im kompakten Überblick
  5. 5.Produktbewertungen: Das sagen die Käufer
  6. 6.Alternativen: Wandregale für jeden Bedarf

Kompakte Organisation für jeden Raum und jeden Einrichtungsstil

Ladekabel, Stifte, Notizzettel und allerlei weitere unverzichtbare Utensilien sammeln sich gerne auf dem Schreibtisch an, bis der Arbeitsplatz überquillt. Und gerade bei modernen Stehschreibtischen kann es schwierig werden, geeignete Ordnungssysteme zu finden, die bei Bewegungen nicht stören.

Das Bonprix-Wandregal ist mit nur 11 cm Tiefe ideal für den Einsatz über dem Schreibtisch. Es bleibt beim Auf- und abfahren des Schreibtisches an Ort und Stelle und ist nie im Weg. Preislich liegt das Regal bei 56,99 Euro (bei Bonprix ansehen).

Für wen lohnt sich das Wandregal?

  • Der Hänge-Organizer ist ideal für alle, die im Homeoffice oder beim Lernen Ordnung schätzen und kleine Accessoires trotzdem griffbereit haben möchten.
  • Doch der Multitasker ist nicht über dem Schreibtisch einsetzbar, sondern passt genauso gut ins Badezimmer, den Flur oder die Küche. Eben überall dorthin, wo Haken und Körbe das alltägliche Chaos bändigen sollen.
  • Weniger geeignet ist es für diejenigen, die richtig viel Ablagefläche suchen oder größere Gegenstände verstauen möchten. Mit 11 cm Tiefe stößt das Regal hier an seine Grenzen.
Vielseitige Einsatzbereiche und schlanke Maße: Das Produkt im Detail

Das Regal besteht aus einem Mix aus robustem, schwarz lackiertem Metall und naturfarbenem Tannenholz. Es bringt automatisch einen modernen Look in jeden Raum und fügt sich nahtlos in viele Einrichtungsstile ein.

Das Wandregal ist 51 Zentimeter breit, 11 Zentimeter tief und 80 Zentimeter hoch. Sechs Haken und ein Ablagebord sind ideal für Kabel, Schlüssel, Tassen oder Handtücher. Die beiden Körbe vergrößern den Stauraum zusätzlich.

Gut zu wissen: Die einzelnen Elemente sind laut Kundenbewertungen nicht herausnehmbar, sondern fest mit dem Rahmen verbunden.

Die Details im kompakten Überblick

  • Material: Metall, Tanne
  • Farbe: Schwarz-Natur
  • Maße: B 51 cm x H 80 cm x T 11 cm
  • Ausstattung: 1 Ablagebord, 6 Haken, 2 Körbe
  • Geeignet für: Büro, Küche, Bad, Flur, Kinderzimmer
Produktbewertungen: Das sagen die Käufer

Das Wandregal schneidet im Bonprix-Shop mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen bei 49 Bewertungen sehr gut ab. Die Kunden loben die Qualität und die flexible Einsetzbarkeit, während sich einzelne Nutzer jedoch an der begrenzten Tiefe des Regals stören.

Alternativen: Wandregale für jeden Bedarf

Wenn ihr auf der Suche nach weiteren oder anderen Ordnungshelfern seid, bieten sich auch die folgenden Alternativen an:

Bei Amazon gibt es zum Beispiel den einen praktischen Netz-Wandordner (auf Amazon ansehen). Er kann besonders viele Dokumente, Briefe oder lose Zettel schnell und wohlgeordnet aufnehmen. Die offene Gitterstruktur sorgt für die nötige Übersichtlichkeit.

Wer hingegen nach einer platzsparenden Lösung sucht, wird bei Kaufland fündig. Das Wandregal „Giske“ (bei Kaufland-Marktplatz ansehen) eignet sich für kleinere Schreibtische und Räume sowie für alle, die etwas weniger Stauraum benötigen. Trotzdem ist genügend Platz für Stifte, Ladekabel und den alltäglichen Kleinkram vorhanden.

