Dieses WhatsApp-Rätsel bringt alle zum Verzweifeln – und die Lösung ist peinlich einfach

„Jemands Mutter hat vier Söhne: Nord, West und Süd. Wie lautet der Name des vierten Sohnes“. Eine simple Nachricht, bei der es um vier Namen geht und Millionen Menschen fallen auf denselben Trick herein.

„Jemands Mutter hat vier Söhne“: Was ist die Antwort?

Ein harmlos klingendes WhatsApp-Rätsel sorgt derzeit für Aufregung in sozialen Netzwerken. Immer wieder taucht die Nachricht in Gruppen, Stories und Memes auf. Auch auf Threads, Instagram und anderen Plattformen liest man die Frage inzwischen immer wieder. Wer glaubt, die Frage schnell zu lösen, liegt fast immer daneben. Das Rätsel lautet:

„Jemands Mutter hat vier Söhne: Nord, West und Süd. Wie lautet der Name des vierten Sohnes.“

Klingt einfach, oder? Viele antworten spontan mit „Ost“ – logisch, wenn die ersten drei nach Himmelsrichtungen heißen. Andere tippen auf „Jemands“, weil sie glauben, der Satz spiele mit dem Namen im ersten Wort. Doch beides ist falsch.

Der Trick steckt in der Sprache

Die Lösung ist so banal, dass sie fast weh tut: Der vierte Sohn heißt „Wie“. Der entscheidende Hinweis steckt direkt im Text. Der zweite Satz ist keine Frage, sondern eine Aussage. Es heißt in den Beiträgen also nicht: „Wie lautet der Name des vierten Sohnes?“, sondern: „Wie lautet der Name des vierten Sohnes.“ – und genau dieser „Wie“ ist der Name.

Das Rätsel kursierte schon vor einigen Jahren auf WhatsApp sowie Instagram und taucht jetzt wieder auf. Oft wird die Frage als Kettenbrief veröffentlicht, mit der Aufforderung: „Solltest du verlieren, musst du das auf deiner Story posten!“ Eine klassische Social-Media-Falle, die dafür sorgt, dass sich die Nachricht immer weiter verbreitet. Viele Nutzer spielten mit, andere wollten einfach nur wissen, wie sie ihre Freunde aufs Glatteis führen können.

Rätsel wie dieses tauchen regelmäßig auf WhatsApp und Instagram auf, oft mit überraschend einfachen Antworten. Auch diese Frage ist immer wieder als Kettennachricht zu lesen.

