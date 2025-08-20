Digitaler Euro: Stand der Einführung, Hintergründe und häufige Irrtümer

Die Europäische Zentralbank (EZB) prüft derzeit die Einführung des digitalen Euros als Ergänzung zum Bargeld. Bei uns erfahrt ihr, was der E-Euro ist, was ihn von Kryptowährungen unterscheidet und warum Verschwörungsmythen zu ihm kursieren.

Was der digitale Euro ist und warum die EZB die Einführung plant

Der digitale Euro begegnet euch auch unter den Bezeichnungen „E-Euro“ oder „D€“. Es handelt sich dabei um ein bereits 2021 von der EZB beschlossenes Projekt, das die mögliche Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes im Blick hat.

Mit der digitalen Währung soll eine einfache und kostenfreie Zahlungsmöglichkeit als Ergänzung zum Bargeld geschaffen werden, die sowohl online als auch offline funktioniert.

Ihr fragt euch, warum? Ziel der EZB ist es, Zahlungen im Euroraum zu vereinfachen. Egal, ob im Geschäft, online oder direkt zwischen Privatpersonen.

So steht es um die Einführung und den aktuellen Gesetzesentwurf

Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Vorbereitungsphase. Seit November 2023 arbeitet das Eurosystem, also die EZB mit den nationalen Zentralbanken, an einem Regelwerk für den digitalen Euro.

Bis Oktober 2025 sollen also alle technischen und rechtlichen Voraussetzungen im sogenannten „Digital Euro Scheme Rulebook“ niedergeschrieben sein.

Parallel dazu läuft der europäische Gesetzgebungsprozess. Erst wenn eine EU-Verordnung zum digitalen Euro verabschiedet ist, kann die EZB über die tatsächliche Einführung entscheiden. Einen offiziellen Starttermin gibt es also bis dato noch nicht.

Ist der digitale Euro eine Kryptowährung?

Diese Frage lässt sich ganz klar mit „nein“ beantworten. Der digitale Euro unterscheidet sich in vielen Punkten von volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin. Er wird von der Europäischen Zentralbank kontrolliert, ist an den Wert des physischen Euro gebunden und unterliegt klaren gesetzlichen Regeln.

Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass der geplante digitale Euro immer eins zu eins dem klassischen Euro entspricht. Spekulationen, wie sie bei vielen Kryptowährungen möglich sind, sind ausgeschlossen, denn: Es soll sich um sicheres, bequemes und staatlich garantiertes Zahlungsmittel handeln.

Unvorstellbar, aber wahr: Diese kuriosen Kryptowährungen gibt es wirklich. Im Video erfahrt ihr mehr zu den skurrilen Kryptoprojekten!

So könnte der digitale Euro funktionieren

Mit dem E-Euro könntet ihr Echtzeitzahlungen tätigen. Dabei würde es keine Rolle spielen, in welchem Land des Euroraums ihr euch befindet oder bei welchem Geldinstitut ihr euer Konto führt.

Die EZB prüft derzeit noch verschiedene technische Möglichkeiten für die Umsetzung. So könnte der digitale Euro in der Praxis funktionieren:

Zuerst richtet ihr ein Wallet bei eurer Bank ein.

bei eurer Bank ein. Dieses ladet ihr über euer Referenzkonto oder eine Bargeldeinzahlung auf und dann könnt ihr flexibel damit bezahlen – per App, Smartphone, Tablet, Smartwatch und voraussichtlich auch mit einer speziellen Karte.

– per App, Smartphone, Tablet, Smartwatch und voraussichtlich auch mit einer speziellen Karte. Eingehende Zahlungen könnt ihr bis zu einer Obergrenze im Wallet halten oder auf euer Bankkonto übertragen.

halten oder auf euer Bankkonto übertragen. Alle Zahlungen werden sicher und in Echtzeit abgewickelt.

abgewickelt. Der digitale Euro funktioniert online wie offline , also auch ohne stabile Internetverbindung.

, also auch ohne stabile Internetverbindung. Bei Offline-Zahlungen mit dem digitalen Euro bleiben die Zahlungsdaten nur auf den Geräten der beteiligten Personen gespeichert und sind für Dritte nicht einsehbar.

mit dem digitalen Euro bleiben die Zahlungsdaten nur auf den Geräten der beteiligten Personen gespeichert und sind für Dritte nicht einsehbar. Bei Online-Zahlungen werden lediglich die für die Abwicklung notwendigen Daten verarbeitet. Der Schutz eurer persönlichen Informationen ist nach den strengen EU-Datenschutzstandards sichergestellt.

Vermeintliche Gefahren und Verschwörungstheorien rund um den digitalen Euro

Rund um das Thema E-Euro kursieren im Netz auffallend viele Verschwörungsmythen. Oft heißt es, mit der neuen Digitalwährung der EZB drohten die „Abschaffung von Bargeld“, eine „lückenlose Überwachung“ oder sogar ein „automatischer Steuereinzug“.

Doch Fachleute und Medien wie zum Beispiel die Tagesschau widersprechen solchen Behauptungen klar: Die Einführung des digitalen Euro bedeutet nicht das Aus für Bargeld. Vielmehr ist ausdrücklich vorgesehen, dass beide Zahlungsarten gleichberechtigt nebeneinander bestehen bleiben.

Weder der aktuelle Gesetzesentwurf noch der Plan der EZB sehen eine automatische Steuerzahlung oder vollständige Kontrolle aller Transaktionen vor.

Die Entwicklung des digitalen Euro wird demokratisch begleitet, offen diskutiert und ist an strikte Datenschutzregeln gebunden. Entsprechende Ängste werden gezielt durch Falschinformationen geschürt.

Ihr tut also gut daran, einen kritischen Blick auf die jeweilige Quelle, aus der ihr eure Informationen bezieht, zu werfen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, findet ihr einen umfassenden Fragenkatalog mit ausführlichen Antworten direkt bei der Europäischen Zentralbank.