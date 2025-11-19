Discord down? Server-Status und Störungen prüfen

Discord ist ein beliebter Messenger. Wie bei allen Diensten lässt sich aber auch bei dem Kommunikations-Tool die eine oder andere Störung nicht vermeiden. Ist Discord down oder seid nur ihr betroffen? Wir helfen euch, wenn das Programm nicht funktioniert.

Discord: Störung heute

Update vom 19.11.2025: Aktuell gibt es eine große Störung bei Discord. Seit Mittwochnachmittag können sich Nutzer nicht auf der Plattform anmelden. Noch ist nicht bekannt, wodurch die Störung verursacht wird und wie lange die Probleme anhalten. Es scheinen auch nicht alle Nutzer betroffen zu sein. Falls Discord bei euch aber nicht geht, liegt das sehr wahrscheinlich nicht an eurem Gerät oder der Internetverbindung, sondern der aktuellen Störung. Auch bei X werden derzeit vermehrt Ausfälle gemeldet.

Auf der Status-Seite der Server wird alles im grünen Bereich angezeigt (bei Discord ansehen).

Ursprünglicher Beitrag:

Manchmal gibt es auf Seiten des Anbieters ein Problem, weil zum Beispiel Server gewartet werden oder ausgefallen sind. Dann bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis die Störungen beseitigt wurden. In anderen Fällen funktioniert Discord hingegen nur bei einem selbst nicht. Dafür gibt es gängige Lösungen, mit denen man die Störungen oft selbst beheben kann.

Server-Status hier prüfen

Server Status: Ist Discord down?

Funktioniert Discord bei euch nicht und könnt ihr niemanden anrufen, erreichen oder kommen eure Nachrichten nicht an, solltet ihr den Discord-Server-Status überprüfen. Hierfür gibt es eine eigene Webseite, die euch verschiedene Informationen liefert. Sind Störungen bekannt, werden diese hier ebenfalls mitgeteilt.

Hier gab es nur zwischenzeitlich kleinere Störungen (© GIGA)

Ist auf der Seite alles im grünen Bereich, ist bei den Servern alles in Ordnung. Wird hingegen ein Bereich rot angezeigt, gibt es eine Störung bei diesem Dienst. Hier solltet ihr also abwarten, bis Probleme bei Discord beseitigt wurden.

Alternativ könnt ihr auch einen Blick auf X werfen. Manchmal werden Probleme beim Anbieter nicht sofort kommuniziert. Unter gängigen Suchbegriffen wie „discord down“ berichten betroffene Nutzer, wenn sie eine Discord-Störung bei sich feststellen. Hier könnt ihr überprüfen, ob auch andere ein Problem bei dem Tool haben und euch gegebenenfalls austauschen.

Discord geht nicht? Das kann man tun

Falls der Server-Status und auch die sozialen Medien keine Hinweise auf Discord-Störungen geben, liegt das Problem vermutlich an eurem Programm.

Ihr solltet zunächst sicherstellen, ob die Internetverbindung an dem Gerät, auf dem Discord läuft, funktioniert.

Stellt auch sicher, dass keine Firewall oder ein anderes Sicherheitsprogramm dafür sorgen, dass Discord nicht richtig funktioniert.

dafür sorgen, dass Discord nicht richtig funktioniert. Schließt über den Task-Manager Programme im Hintergrund, die ihr nicht benötigt. Auch hierdurch können sich Störungen bei Discord ergeben.

Ihr solltet Discord „Als Administrator ausführen“, damit alles ordnungsgemäß läuft.

Auch ein Computer-Neustart hilft oft, Probleme zu beheben.

hilft oft, Probleme zu beheben. Geht Discord immer noch nicht, löscht das Programm und installiert es neu. Dabei solltet ihr auch alle Discord-Ordner und -Dateien im „AppData“-Verzeichnis löschen.

Bei anhaltenden Störungen solltet ihr auch den Discord-Support kontaktieren.

Falls ihr nur keinen Ton hört beziehungsweise euer Bild oder Sound nicht übertragen wird, solltet ihr auch sicherstellen, dass die angeschlossene Hardware wie Mikrofon, Webcam und Lautsprecher richtig angeschlossen sind und sauber funktionieren.