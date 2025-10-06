Discord im Visier: So müssen Nutzer jetzt reagieren

Discord-Nutzer sollten jetzt handeln.

Hacker haben Discord ins Visier genommen und eine Sicherheitslücke ausgenutzt – von dem Vorfall sind Nutzer betroffen, die sich in der Vergangenheit an den Kunden-Support von der Plattform gewendet haben.

Discord meldet Sicherheitsvorfall

Discord hat den unerlaubten Zugriff von Hackern auf einen Support-Dienstleister der Plattform bekannt gegeben. Dementsprechend seien Nutzer von dem Angriff betroffen, die mit dem Support Kontakt hatten. Discord hat dem Unternehmen nach Bekanntwerden des Leaks den Zugang zum internen Ticketing-System entzogen.

Auf Discord selbst hatten die Angreifer keinen Zugriff – private Nachrichten und andere dort hinterlegte Informationen sind demnach nicht gefährdet.

Wer allerdings mit dem Support Kontakt hatte und dort zum Beispiel Anfragen mit persönlichen Informationen gestellt hat, könnte von dem Angriff betroffen sein.

Laut Discord wurden neben den Nachrichten selbst Informationen wie IP-Adressen, Namen, User-Namen und Kontaktinformationen sowie E-Mail-Adressen geleakt. Auch die letzten vier Ziffern von Kreditkarten wurden teilweise erbeutet, ebenso wie eine kleine Anzahl von eingescannten und hochgeladenen Ausweisdokumenten. (Quelle: Discord)

Discord kontaktiert betroffene Nutzer

Discord befindet sich aktuell im Prozess, alle betroffenen User per E-Mail zu kontaktieren – ihr solltet in diesem Fall eine Nachricht von der E-Mail-Adresse noreply@discord.com erhalten, die euch über weitere Handlungsmöglichkeiten und Hinweise informiert.

Das Unternehmen wird euch diesbezüglich nicht per Telefon oder auf anderen Wegen kontaktieren. Ihr solltet also auch in eurem Spam-Ordner nachschauen, da die E-Mail ebenfalls dort gelandet sein könnte.

Falls ihr zu dieser Gruppe von Nutzern gehört, solltet ihr zusätzlich am besten eure Support-Nachrichten heraussuchen, um die enthaltenen Informationen zu überprüfen. Je nach Inhalt könnten weitere Sicherheitsschritte empfehlenswert sein, wie zum Beispiel eure Zugangsdaten zu aktualisieren. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für euren Login ist ohnehin immer eine gute Idee.