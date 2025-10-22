Discord startet nicht: Was ihr beim „Grey Screen“ tun könnt

Manchmal startet Discord einfach nicht und die Desktop-Anwendung bleibt bei Windows mit einem grauen Bildschirm stecken. Der sogenannte „Grey Screen“ gehört zu den häufig gemeldeten Problemen des Chat-Programms. Dabei gibt es verschiedene Ursache für das Problem, wir zeigen euch hier die typischen Lösungswege.

Ein fehlerhaftes Update, beschädigte Dateien oder auch einfach ein Verbindungsproblem kann zum Grey-Screen und somit dazu führen, dass Discord nicht startet. Es gibt jedoch bewährte Methoden, um dieses Problem zu beheben.

Discord down?

Überprüft zuerst, ob euer PC mit dem Internet verbunden ist und ob die Discord-Server kein Problem haben:

Discord über den Task-Manager beenden

Häufig hat sich das Programm beim Start- und Update-Vorgang einfach aufgehängt. In dem Fall reicht es aus, Discord über den Task-Manager zu schließen und daraufhin neu zu starten. Geht dafür wie folgt vor:

Drückt Strg + Umschalt + Esc, um den Task-Manager aufzurufen.

Alternativ könnt ihr auch mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken oder Strg + Alt + Entf gleichzeitig drücken und dann die Option „Task-Manager“ auswählen. Sucht in der Liste der laufenden Prozesse nach dem Eintrag „Discord“. Klickt mit der rechten Maustaste auf „Discord“ und wählt „Task beenden“ beziehungsweise „Prozess beenden“ aus. Schließt den Task-Manager und versucht Discord wie gewohnt erneut zu starten.

Die Konfigurationsdateien von Discord löschen

Wenn der Neustart (wie oben beschrieben) das Problem nicht löst, kann es notwendig sein, den Discord-Ordner in c:\Users\*\AppData\Roaming zu löschen. Dadurch werden möglicherweise beschädigte oder fehlerhafte Dateien entfernt, die das Problem verursachen. Beachtet bei diesem Lösungsweg, dass ihr eure Login-Daten wissen müsst, da ihr diese am Ende neu eingeben müsst.

Drückt die Windows-Taste + R, um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt %appdata% (mit Prozentzeichen) ein und drückt Enter. Dadurch wird der Roaming-Ordner in c:\Users\*\AppData\ geöffnet. Sucht den Ordner „discord“ im Verzeichnis, klickt mit der rechten Maustaste darauf und wählt „Löschen“. Nachdem der Ordner gelöscht wurde, müsst ihr Discord neu starten. Der Startvorgang kann etwas länger dauern, da Discord die fehlenden Dateien neu erstellt, was oft das Problem löst. Zuletzt müsst ihr euch nur noch mit euren Account-Daten einloggen und solltet Discord wieder wie gewohnt nutzen können.

Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, könnte der Fehler tieferliegende Ursachen haben, wie Kompatibilitätsprobleme mit anderen Softwarekomponenten. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, den Discord-Support zu kontaktieren. Für die Zwischenzeit könnt ihr Discord auch am PC über die Web-Version in eurem Browser nutzen.