Disney+: „Offene Zahlung für Ihr Abonnement“ – was soll das?

Wer nicht aufpasst, gefährdet sein Konto.

Die Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Phishing-Masche, die diesmal Kunden von Disney+ ins Visier nimmt. Wer den Streaming-Dienst abonniert hat, sollte sich vor E-Mails in Acht nehmen, die von einem angeblichen Zahlungsproblem berichten.

Disney+: Nehmt euch vor dieser E-Mail in Acht

Laut der Verbraucherzentrale verwendet die E-Mail der Betrüger den Betreff „Zahlung fehlgeschlagen: Bitte aktualisieren Sie Ihre Rechnungsadresse“. In der E-Mail wird von einem nicht näher genannten Zahlungsproblem berichtet, weswegen Kunden ihr Abonnement reaktivieren sollen. Der Betreff variiert aber. Es gibt auch Varianten, in denen eine „Offene Zahlung für Ihr Abonnement“ erwähnt wird.

So kann eine Phishing-Mail aussehen. (© Screenshot GIGA)

Etwas weiter unten droht die Nachricht sogar mit Sperrung des Kontos und Gebühren zwischen 9,99 Euro und 49,99 Euro, die vom primären Zahlungsmittel abgebucht werden würden.

Ziel der Nachricht ist es, die Kunden über einen Button auf eine gefälschte Disney-Website zu locken, auf der Kunden dann ihre Anmeldedaten angeben. Die Betrüger können mit diesen Daten dann euer Konto übernehmen.

Etwa so kann die Phishing-Mail auch aussehen:

Disney+ Phishing-Mail (© Verbraucherzentrale)

So erkennt ihr den Betrug

Die Verbraucherzentrale merkt an, dass ihr den Betrugsversuch an der unpersönliche Anrede, der unseriösen Absenderadresse sowie dem Link in der Mail erkennen könnt. Auch die Drohung mit Sperrung und Strafgebühren sei ein Anzeichen für Phishing. Je nach E-Mail ist der Betrug mehr oder weniger einfach zu erkenne. Im obigen Beispiel fallen sofort einige Merkmale auf wie:

die unpersönliche Anrede („Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr“)

komische Sprache, Buchstaben und Rechtschreibfehler

fehlendes Impressum

gestauchtes Logo im falschen Format

Ein Blick in meine eigenen E-Mails zeigt zusätzlich, dass Disney+ komplett auf Begrüßungsfloskeln wie „Guten Tag“ verzichtet und stattdessen sofort zur Sache kommt. Außerdem duzt mich Disney in echten Nachrichten, während die Betrüger den Adressaten siezen.

Laut der Verbraucherzentrale solltet ihr die Aufforderung ignorieren und die Nachricht in den Spam-Ordner verschieben, ohne darauf zu antworten. Falls ihr nicht sicher seid, ob es wirklich ein Problem mit eurem Abo gibt, solltet ihr auf der offiziellen Website oder in der Streaming-App nachschauen.