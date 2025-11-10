DKB Störung heute: Login aktuell nicht möglich – was tun?

Kunden der DKB-Bank haben heute Probleme, sich in ihr Online-Banking einzuloggen. Beim Anmeldeversuch erscheint lediglich die Meldung „Login nicht möglich“.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

DKB-Login nicht möglich: Störungen im Online-Banking

Update vom 10. November 2025: Ihr könnt euch nicht in euren DKB-Account einloggen? Dann seid ihr nicht alleine. Am Montagvormittag können sich Kunden der DKB-Bank nicht im Online-Banking einloggen. Beim Anmeldeversuch erscheint lediglich der Hinweis „Login nicht möglich“ beziehungsweise „Banking nicht verfügbar“. Auch die DKB-App ist von der aktuellen Störung betroffen. Bankgeschäfte wie Überweisungen können demnach nicht durchgeführt werden. Betroffene müssen sich also noch gedulden, bis die Probleme heute komplett behoben worden sind.

„Aktuell sind unser Banking und unsere DKB-App vorübergehend nicht erreichbar. Wir arbeiten daran, dass du beides schnell wieder nutzen kannst! Wir bitten um dein Verständnis.“ Diese Meldung erscheint beim Versuch, sich im DKB-Banking einzuloggen.

Anzeige

Bislang gibt es lediglich die vorgefertigten Meldungen bei fehlgeschlagenen Login-Versuchen. Es ist unbekannt, wie lange die Störung andauern wird und was die Ursache ist.

Anzeige

DKB-Störungen prüfen

Auf der Seite allestörungen.de könnt ihr generell prüfen, ob eine Störung bei DKB vorliegt. Es handelt sich nicht um ein offizielles Angebot der Bank. Hier können sich aber betroffene Nutzer melden und auf ein Problem hinweisen. Stellt man zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Vielzahl von Meldungen fest, deutet das auf ein größeres Problem beim Anbieter hin. Ist die Kurve hingegen unauffällig, könnte ein Problem mit eurem Account, eurem Browser oder der App vorliegen. Überprüft dann Folgendes:

Prüft, ob Anmeldename und Passwort korrekt sind. Achtet auch auf Groß- und Kleinschreibung, Zahlendreher und ob Sonderzeichen richtig eingesetzt sind.

und korrekt sind. Achtet auch auf Groß- und Kleinschreibung, Zahlendreher und ob Sonderzeichen richtig eingesetzt sind. Wollt ihr euch im Browser einloggen, löscht den Cache und die Cookies.

Versucht den Login auch in einem anderen Browser oder im Inkognito-Modus. Stellt sicher, dass kein Adblocker oder eine andere Browser-Erweiterung im Hintergrund läuft, die den Login behindern könnte.

Stellt sicher, dass eure Internetverbindung richtig funktioniert.

Geht die App nicht, startet euer Smartphone neu.

Generell sollte die App immer auf dem neuesten Stand sein. Überprüft also, ob ein Update vorliegt.

Für die DKB-App wird ein Smartphone mit mindestens Android 9 oder iOS 16 erfordert.

Anzeige

Möglicherweise wurde der Zugang zum Online-Konto auch gesperrt. Das passiert zum Beispiel, wenn das Passwort zu oft falsch eingegeben wird. In dem Fall oder falls ihr das Problem gar nicht beheben könnt, kontaktiert den DKB-Kundenservice:

Das geht über die Hotline mit der Nummer: +49 30 120 300 00.

Oder per Online-Formular.

Geldkarte verloren? Wir zeigen euch, wo man die EC-Karte sperren kann.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.