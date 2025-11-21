Doppelt knusprig: Diese Luxus-Heißluftfritteuse ist bei Amazon gerade stark reduziert

Die Cosori Dual Zone Heißluftfritteuse bietet zwei separate Garkammern, viel Volumen und clevere Funktionen – ideal für Familien. Momentan gibt es sie bei Amazon besonders günstig.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Airfryer haben sich in den vergangenen Jahren vom Küchentrend zum unverzichtbaren Haushaltsgerät entwickelt. Die Cosori Dual Zone Heißluftfritteuse geht dabei einen Schritt weiter: Mit zwei getrennten Garkammern könnt ihr verschiedene Speisen gleichzeitig zubereiten. Das 8,5 Liter große Gerät kostet bei Amazon aktuell anlässlich der frühen Black-Friday-Angebote 118,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär kostet das Modell rund 170 Euro, daher könnt ihr hier einen guten Deal machen.

Cosori Dual Zone Heißluftfritteuse Statt 179,99 Euro UVP: Air Fryer mit 2 Kammern, Sichtfenster und 8,5 Liter Kapazität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr

Anzeige

Lohnt sich die Cosori Heißluftfritteuse bei Amazon?

Zwei getrennte Garkammern für gleichzeitiges Zubereiten verschiedener Speisen

Großes Gesamtvolumen von 8,5 Litern – ideal für Familien oder Gäste

Mit 9 kg relativ schwer für den Transport

Das Besondere an diesem Modell ist das Sichtfenster, durch das ihr den Garfortschritt beobachten könnt, ohne die Fritteuse zu öffnen. Eine Shake-Erinnerung meldet sich automatisch, wenn das Gargut gewendet werden sollte. Der Garraum aus Metall unterscheidet sich von vielen Konkurrenzmodellen, die auf Kunststoff setzen.

Laut Hersteller arbeitet der verwendete Kupfermotor effizienter als die sonst üblichen Aluminiumvarianten. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display, zusätzlich könnt ihr das Gerät über die Vesync-App steuern und habt Zugang zu 50 vorprogrammierten Rezepten.

Die spülmaschinenfesten Körbe erleichtern die Reinigung nach dem Kochen erheblich. Mit seinen beiden 4,25-Liter-Kammern bietet das Gerät Platz für größere Portionen oder verschiedene Speisen zur gleichen Zeit.

Anzeige

Kundenbewertungen fallen sehr positiv aus

Bei Amazon haben über 18.000 Käufer die Cosori Heißluftfritteuse mit besonders guten 4,7 von 5 Sternen bewertet. Viele heben die praktische Dual Zone-Funktion hervor und loben die gleichmäßigen Garergebnisse. Einzelne Nutzer bemängeln lediglich das hohe Gewicht des Geräts.

Cosori Dual Zone Heißluftfritteuse jetzt ab 118,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 10:29 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.