Drei für 4,99 Euro: Aldi verkauft heute ein Gerät, das in jeden Wohnraum gehört

So günstig wie bei Aldi Nord war der Schlüssel zu einem besseren Raumklima selten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Nord verkauft drei Thermo-Hygrometer für 4,99 Euro

Ab dem 1. September bietet Aldi Nord ein Set aus drei Thermo-Hygrometern der Marke Krontaler zum Preis von 4,99 Euro an. Jedes Gerät misst sowohl die Raumtemperatur als auch die Luftfeuchtigkeit und zeigt zusätzlich über Smileys an, ob das Raumklima im gesunden Bereich liegt.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Für drei Thermo-Hygrometer verlangt Aldi Nord nur 4,99 Euro. (© Aldi-Nord-Prospekt / Krontaler / Screenshot: GIGA)

Der Preis von Amazon zeigt, wie gut das Angebot von Aldi ist:

Bresser 3er-Set Thermo-Hygrometer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 00:18 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf der Thermo-Hygrometer von Aldi Nord?

Für alle, die die Luftqualität in ihren Wohnräumen im Blick haben wollen.

Für alle, die nicht das Risiko eingehen wollen, bei zu feuchter Luft Schimmel an den Wänden zu bekommen.

Der Kauf lohnt sich nicht, wenn ihr in einem modernen Haus oder einer modernen Wohnung lebt, wo die Luftfeuchtigkeit über eine Belüftungsanlage automatisch reguliert wird.

Thermo-Hygrometer sind weit mehr als kleine Gimmicks für Technikfans. Wer regelmäßig Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Blick behält, schützt seine Gesundheit und den Wohnraum. Liegt die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch, droht Schimmelbildung an Wänden und Möbeln – ein Problem, das nicht nur teuer wird, sondern auch Atemwege belastet. Ist die Luft dagegen zu trocken, leiden Schleimhäute, Augen und Haut, und Erkältungsviren haben leichteres Spiel. Besonders in der Heizsaison, wenn warme Heizungsluft die Luftfeuchtigkeit rapide senkt, ist ein verlässlicher Messwert entscheidend.

Anzeige

Die kompakten Thermo-Hygrometer lassen sich flexibel platzieren – entweder per Wandmontage, über den klappbaren Standfuß oder magnetisch am Kühlschrank. Im Lieferumfang sind bereits Batterien enthalten. Ihr habt außerdem die Wahl zwischen drei Farbvarianten: schwarz, grau oder weiß. Mit Maßen von nur rund fünf mal sechs Zentimetern verschwinden die Messgeräte unauffällig im Raum, bleiben aber jederzeit gut ablesbar.

Optimal liegt die Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen bei etwa 40 bis 60 Prozent, die Temperatur zwischen 18 und 22 Grad Celsius. Genau hier setzen Hygrometer an: Sie machen sichtbar, was man sonst nur vage spürt. Ein kurzer Blick genügt, um zu wissen, ob gelüftet oder befeuchtet werden sollte.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.