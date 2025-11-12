Drei nervige Probleme, die Samsung endlich fixen sollte

One UI gehört zu den besten Android-Oberflächen, ist aber alles andere als fehlerfrei.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsungs One UI gilt als eine der stärksten Android-Oberflächen überhaupt – elegant, funktionsreich, durchdacht. Doch trotz aller Stärken hat das System mit einigen kleinen, aber spürbaren Schwächen zu kämpfen. Drei davon stechen besonders hervor: ungenaue Akkuanzeigen, eine fehlende App-Sperre und eine widerspenstige Gestensteuerung. Für viele Galaxy-Nutzer sind das keine bloßen Schönheitsfehler, sondern echte Ärgernisse im Alltag (Quelle: Sammobile).

Anzeige

Samsung One UI: Wenn kleine Schwächen zum Stressfaktor werden

Viele Galaxy-Besitzer kennen das Phänomen: Der Akku zeigt noch fünf Prozent an – und plötzlich verwandelt sich das Smartphone in eine lahme Ente. Scrollen ruckelt, Animationen stocken, und manchmal geht das Gerät sogar einfach aus, als hätte jemand den Stecker gezogen.

Samsungs Strategie dahinter ist klar: Mit aggressiven Energiesparmaßnahmen soll die letzte Minute Laufzeit herausgekitzelt werden. Doch für den Nutzer fühlt es sich eher so an, als würde er gegen das System kämpfen und nicht mit ihm. Eine präzisere Akku-Kalibrierung und eine sanftere Leistungsdrosselung wären hier schonender für die Nerven.

Ein weiteres Versäumnis betrifft die App-Sicherheit. Was bei Herstellern wie beispielsweise Xiaomi längst Standard ist, fehlt bei Samsung bis heute: die Möglichkeit, einzelne Apps per PIN oder Fingerabdruck zu sperren. Stattdessen verweist Samsung auf den „Secure Folder“ – sicher, aber sperrig. Wer lediglich eine App kurz vor neugierigen Blicken schützen möchte, braucht keine isolierte Sandbox mit halber Neukonfiguration.

Anzeige

Auch die Gestensteuerung hat ihre Tücken. Besonders störend: Das gewohnte „Zurück-Wischen“ funktioniert nicht, solange die Samsung-Tastatur geöffnet ist. Erst Tastatur schließen, dann wischen – ein unnötiger Bruch im Bedienfluss, der dem Versprechen intuitiver Navigation widerspricht.

Warum diese Kleinigkeiten zählen

One UI steht für Einfachheit, Eleganz und Benutzerfreundlichkeit. Doch gerade die kleinen Unstimmigkeiten untergraben dieses Image. Wer täglich mehrere Stunden am Smartphone verbringt, spürt solche Reibungen deutlicher als jedes neue Feature.

Mit gezielten Optimierungen könnte Samsung hier mehr bewirken als mit dem nächsten großen Funktionspaket. Manchmal macht eben der Feinschliff den Unterschied zwischen gut und herausragend.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.