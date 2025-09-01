Dreister Betrug mit gebrauchten Audis: Fallt nicht auf diese Traumangebote herein

Wer einen gebrauchten Audi kaufen möchte, muss vorsichtig sein.
Audi ruft zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Derzeit treten in mehreren Ländern Betrüger auf, die mit angeblich günstigen Gebrauchtwagen werben. Die Fahrzeuge existieren jedoch nicht.
Gebrauchtwagen: Audi warnt vor gefälschten Angeboten
In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind derzeit betrügerische Angebote im Umlauf, bei denen gebrauchte Audi-Modelle zu besonders günstigen Konditionen verkauft werden. Betrüger nutzen dazu gefälschte Webseiten und realistisch wirkende Kataloge, die so gestaltet sind, dass sie wie offizielle Vertriebskanäle des Unternehmens erscheinen.
In Wahrheit handelt es sich um reine Täuschung. Weder die Fahrzeuge noch die angegebenen Verkaufsstellen existieren. Die Täter nutzen gefälschte E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Bankverbindungen. Teilweise wird auch Bildmaterial echter Audi-Mitarbeiter zweckentfremdet.
Laut dem Autohersteller ist es bereits zu finanziellen Schäden gekommen. Mehrere Personen haben demnach Geld überwiesen, ohne je ein Fahrzeug zu erhalten. Audi bedauert die Vorfälle und fordert Betroffene auf, umgehend die Polizei einzuschalten. Gleichzeitig unterstützt der Hersteller die laufenden Ermittlungen und hat nach eigener Aussage selbst Strafanzeige gestellt.
Mehrere falsche Audi-Webseiten aufgetaucht
Die Fälscher nutzen Domains, die seriös klingen und teilweise wie offizielle Audi-Adressen wirken. Namen wie „audi-vertrieb.de“, „audi-angebot.de“ oder „audi-gebrauchtwagenplus.de“ tauchen in verschiedenen Varianten auf. Auch vermeintliche Audi-Newsletter-Adressen sind betroffen (Quelle: Audi).
Audi weist darauf hin, dass alle offiziellen Vertriebswege ausschließlich über die Domain audi.de oder autorisierte Händler laufen. Wer Zweifel hat, sollte Angebote genau prüfen und sich nicht zu schnellen Entscheidungen drängen lassen.