Dreo AC516S im Test: So hat sich meine erste Klimaanlage geschlagen

Ich hätte nie gedacht, dass ich an der Nordsee in Deutschland jemals eine Klimaanlage zu schätzen weiß. Während der letzten Hitzewelle wurde es bei uns aber richtig heiß und da musste die Dreo AC516S zeigen, was sie wirklich leistet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Dreo AC516S im Test: Fazit Die Dreo AC516S hat mich während der größten Hitzewelle der letzten Jahre hier an der Nordsee nicht im Stich gelassen. Sie hat mich und meine Katze zuverlässig gekühlt, ohne dabei zu viel Energie zu verbrauchen. Besonders gut gefallen hat mir die schnelle Einsatzbereitschaft, die hohe Kühlleistung, die einfache Bedienung und das schicke Design. Die hohe Lautstärke ist dabei aber nicht von der Hand zu weisen. Gewünscht hätte ich mir einen echten Ökomodus, der weniger Energie verbraucht. Die Kühlung wäre dann zwar geringer, dafür könnte mein Balkonkraftwerk die benötigte Energie liefern. Meist scheint die Sonne, wenn es besonders warm ist. Das wäre also die perfekte Kombination. Insgesamt war ich sehr zufrieden. Der Preis von knapp über 500 Euro geht absolut in Ordnung, da ihr sonst so gut wie keine weiteren Kosten für die Installation habt und alles selbst einrichten könnt. Hinweis: Wegen der Hitzewelle ist die hier getestete Dreo AC516S mit 12.000 BTU ausverkauft. Ihr bekommt die baugleiche Dreo AC515S mit 10.000 BTU dafür etwas günstiger (bei Amazon anschauen) Dreo-Klimaanlagen mit 10.000 BTU Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 16:18 Uhr Vorteile: Einfache Bedienung

Gute Kühlleistung

Praktische Fernbedienung

Solider Abluftschlauch

Einfache App

Akzeptabler Energieverbrauch

Lüfter und Trockner integriert

Preis-Leistungs-Verhältnis Nachteile: Relativ laut während der Kühlung

Anzeige

Sofort einsatzbereit

Einfach auspacken und sofort abkühlen. (© GIGA)

Einer der größten Vorteile einer mobilen Klimaanlage ist der, dass sie im Grunde sofort einsatzbereit ist. Ihr müsst sie nur auspacken, einschalten und sie kann direkt für Abkühlung sorgen. Das ist auch bei der Dreo AC516S der Fall.

Anzeige

Der Karton ist zwar riesig und das Gewicht mit fast 30 kg sehr hoch, doch sobald sie auf ihren eigenen Rollen steht, könnt ihr sie kinderleicht durch die Wohnung schieben.

Die Klimaanlage wird so gut wie komplett fertig aufgebaut ausgeliefert. Ihr müsst nur die Batterien in die Fernbedienung einlegen und euch Gedanken über den Abluftschlauch machen.

Abluftschlauch und deutsche Fenster

Die Dreo AC516S nimmt etwas Platz ein. (© GIGA)

Die Anbringung des Abluftschlauchs ist in Deutschland eine Wissenschaft für sich. Gäbe es Fenster wie in den USA, die man einfach nach oben schieben kann, wäre alles kein Problem. Unsere Fenster öffnen sich zum Großteil zur Seite. Die Installation ist also gar nicht so einfach.

Anzeige

Ich habe das Glück, dass ich Rollläden besitze. Die habe ich heruntergelassen und so die Zufuhr der warmen Außenluft einigermaßen abgeschottet.

Nicht komplett luftdicht aber mit dem Rollladen klappt es ganz gut. (© GIGA)

Es gibt auch spezielle Fensterabdichtungen. Die klebt ihr auf den Rahmen und könnt den Abluftschlauch nach außen legen, während durch den Stoff keine warme Luft nach innen gelangen kann:

MOEGFY-Fensterabdichtung für mobile Klimageräte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 01:49 Uhr

Ich hatte auch eine davon gekauft. Die hat sich durch die dicke Außenwand aber als Reinfall herausgestellt. Bei Einzelfenstern müsst ihr also genau schauen, ob das so funktioniert.

Anzeige

Ich bin dann bei YouTube in ein Rabbit Hole voller DIY-Lösungen geraten. Da wurde von Plexiglasscheiben bis hin zu Holzbrettern oder Styroporplatten alles ausprobiert. Hätte ich keinen Rollladen, dann hätte ich so etwas sicher nachgebaut. So war es am Ende der einfachste und schnellste Weg, wie ich es an- und abbauen konnte.

Hohe Temperaturen im Griff

Die kühle Luft wird gut im Raum verteilt. (© GIGA)

Ich selbst hatte in meinen eigenen vier Wänden noch nie eine Klimaanlage im Einsatz. Es gab an der Nordsee bisher keinen Bedarf. Hier wurde es zwar hin und wieder recht warm, doch nie so kritisch wie in letzter Zeit. Der Klimawandel sorgt mittlerweile dafür, dass es auch bei uns sehr warm werden kann – wie bei der letzten Hitzewelle vor einigen Wochen.

Anzeige

In Deutschland wurden Temperaturen von 40 Grad und mehr erreicht. Bei uns an der Nordsee immerhin um die 32 Grad. Das ist in Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit am Meer gefühlt noch schlimmer. Ich war wirklich froh, dass zufälligerweise genau in der Zeit die Dreo AC516S bei mir stand. So konnte ich die Fähigkeiten direkt testen.

Die Kälte, die die Dreo-Klimaanlage dabei erzeugt hat, hat ohne Probleme ausgereicht, um die Temperatur in meiner 60-qm-Wohnung deutlich zu senken. Der Altbau hatte sich trotz geschlossener Fenster auf fast 26 Grad aufgeheizt. Das hat nicht nur mir zu schaffen gemacht, sondern auch meiner Katze.

Die Klimaanlage hatte ich relativ zentral in der Küche stehen. Dort steht sie erstens nicht im Weg und zweitens kann sich die kalte Luft so langsam in den Räumen verteilen. Das hat durch die Funktion mit der Ventilation auch sehr gut geklappt.

Die Küche war nach dem Einschalten der Klimaanlage innerhalb von Minuten auf 23 Grad abgekühlt. Ich hatte 22 Grad eingestellt. Die anderen Räume folgten langsam. Im Ökomodus sind 24 Grad der Standard. Ich habe keinen Unterschied beim Energiebedarf festgestellt. Dazu später mehr. Insgesamt war ich mit der Kühlleistung mehr als zufrieden. Nach einiger Zeit wurde mir sogar etwas zu kalt. Die Temperatur lässt sich am Gerät, über die Fernbedienung und App sehr leicht regeln.

Dreo-Klimaanlagen mit 10.000 BTU Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 16:18 Uhr

Die Lautstärke

Während die Dreo AC516S kühlt, hört man sie sehr deutlich. Auf dem Karton werden 65 dB angegeben und das passt auch in etwa. Schlafen hätte ich damit nicht können. Ich habe die Wohnung deswegen vorher abkühlen lassen und die Fenster geschlossen gehalten. Das hat für mich wunderbar funktioniert.

App und Fernbedienung

Ihr könnt die Klimaanlage per App steuern. (© GIGA)

Die Dreo AC516S verfügt über WLAN und kann so ganz einfach direkt per Smartphone bedient werden. Das habe ich zu 95 Prozent der Zeit auch gemacht. Es ist einfach praktisch, dass ihr die Klimaanlage aus jedem Raum ein- und ausschalten könnt.

Die Fernbedienung finde ich aber auch toll. Einerseits könnt ihr darauf die eingestellte Temperatur sehen und alle Funktionen direkt bedienen. Andererseits hat sich Dreo auch Gedanken über einen Ort zum Verstauen der Fernbedienung gemacht.

Die Fernbedienung wird magnisch festgehalten. (© GIGA)

Ihr könnt die Fernbedienung nämlich ganz einfach auf dem Gerät platzieren. Dort befindet sich ein spezieller Platz dafür, der die Fernbedienung mit Magneten an Ort und Stelle hält. So verliert ihr die Fernbedienung nie wieder.

Wartung und weitere Modi

Die Filter lassen sich sehr leicht reinigen. (© GIGA)

Was mir außerdem gut an der Dreo AC516S gefällt, ist die entwässerungsfreie Kühlung. Eine Wasserpumpe leitet das anfallende Wasser zum Kondensator und sorgt dafür, dass das Wasser direkt verdunstet.

Die Entwässerung ist nur in bestimmten Situationen notwenig. (© GIGA)

Nur wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder ihr den Trockenmodus verwendet, müsst ihr für eine Entwässerung sorgen. Die passenden Schläuche befinden sich im Lieferumfang.

Der Trockenmodus ist neben der Klimatisierung eine von zwei zusätzlichen Funktionen, die ihr nutzen könnt, wenn es in eurer Wohnung zu feucht ist. Zudem könnt ihr auch einen Lüfter nutzen. Dieser funktioniert ähnlich wie ein Ventilator.

Dreo-Klimaanlagen mit 10.000 BTU Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.08.2025 16:18 Uhr

Energiebedarf im Rahmen

Laut dem Energielabel ist die Dreo AC516S mit einem A versehen. Maximal wäre A+++ möglich. Sie erzeugt im Optimalfall eine Kühlleistung von 3,6 kW und verbraucht dabei 1,4 kWh Energie pro Stunde.

Wenn ihr die Klimaanlage also für 4 Stunden am Tag nutzt und wirklich dauerhaft kühlt, dann landet ihr bei 5,6 kWh und bei 1,68 Euro, wenn ihr wie ich 30 Cent pro kWh für Strom bezahlt. Das hält sich in meinen Augen absolut in Grenzen.

Ich habe die Klimaanlage an einem Balkonkraftwerk-Akku genutzt und konnte die Energiekosten so deutlich senken:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.