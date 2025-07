Dünnstes Falt-Handy: Samsung lässt Marketing-Versprechen platzen

Das dünnste Falt-Handy kommt wohl doch nicht aus China.

Während Honor sein Magic V5 als das dünnste Foldable der Welt vermarktet, zeigt der direkte Vergleich mit Samsung ein anderes Ergebnis. In der Realität liegt das Galaxy Z Fold 7 anscheinend vorne, wie ein neues Video beweisen soll.

Samsung Galaxy Z Fold 7 wirkt dünner als Honor Magic V5

Laut offiziellen Angaben von Honor kommt das Magic V5 im zusammengeklappten Zustand auf 8,8 Millimeter. Damit ist das Handy minimal schlanker als das Galaxy Z Fold 7 von Samsung, das laut Hersteller 8,9 Millimeter dünn ist.

Ein jetzt aufgetauchtes Vergleichsvideo sorgt jedoch für leichte Irritationen unter Enthusiasten: Darin sind beide Modelle nebeneinander zu sehen – und das Samsung-Foldable wirkt nicht nur genauso dünn, sondern sogar einen winzigen Hauch schlanker.

Mehr oder weniger deutlich wird der Unterschied, als im Video eine Karte auf beide Falt-Smartphones gelegt und anschließend ein Ball darübergerollt wird. Er rollt sichtbar vom Galaxy Z Fold 7 in Richtung Magic V5 abwärts.

Hat Honor also gelogen? Eigene Angaben des chinesischen Herstellers lassen zumindest einen gewissen Spielraum für Zweifel. So beziehen sich die 8,8 Millimeter beispielsweise nur auf das Modell in Ivory White. Zudem gibt Honor an, dass Fertigungstoleranzen und Messmethoden unter Umständen zu abweichenden Ergebnissen führen könnten (Quelle: 9to5Google). Das ist hier anscheinend der Fall. Von einer bewussten Täuschung zu sprechen, wäre zwar überzogen, doch der Vorwurf steht nun im Raum.

In der Praxis kein Unterschied

Für Besitzer eines Samsung Galaxy Z Fold 7 oder Honor Magic V5 macht die Mini-Differenz im Alltag keinen spürbaren Unterschied. Wer sich für eines der beiden Top-Foldables entscheidet, achtet ohnehin eher auf Ausstattung und Software. Dennoch zeigt der Vergleich erneut, dass Marketingversprechen und Realität nicht immer übereinstimmen.