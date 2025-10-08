Dunkel, stylisch, augenschonend: So aktiviert ihr den Dark Mode bei Facebook und im Messenger

Auch die Facebook-App sowie der Messenger bieten einen „Dark Mode“, der dort „Nachtmodus“ genannt wird. Wie ihr den dunklen Modus im Facebook-Messenger, der Facebook-App und am PC einschaltet, erklären wir euch hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Facebook-App: So könnt ihr den Dark-Mode aktivieren

Tippt in der Facebook-App oben rechts auf die drei Balken ☰. Erweitert die Kategorie „Einstellungen und Privatsphäre“. Steuert den Bereich für die „Einstellungen“ an. Scrollt zu „Präferenzen“. Tippt dort auf „Nachtmodus“. Wählt die Option „Ein“ aus.

Anzeige

Die Einstellung findet ihr sowohl bei iPhones als auch bei Android-Geräten. Ihr könnt den Nachtmodus dort entweder ein- und ausschalten oder abhängig von der allgemeinen Systemeinstellung handhaben. Der automatische Modus schaltet Facebook je nach Uhrzeit oder Systemeinstellung selbstständig um. Im Dark Mode erscheinen Texte meist in hellgrau auf dunkelgrauem Hintergrund. Das ist angenehmer für längeres Scrollen in dunkler Umgebung.

Am PC: Dark-Mode im Browser einschalten

Auch am PC und Mac lässt sich der Dunkelmodus für Facebook aktivieren:

Loggt euch in Facebook ein. Klickt oben rechts auf euer Profilbild und wählt „Anzeige & Bedienhilfe“ aus. Unter „Nachtmodus“ klickt ihr auf „Ein“.

Anzeige

Facebook Messenger: Dark-Mode einschalten

Die Einstellung wird nicht automatisch für den Messenger übernommen. Nutzt ihr die Chat-App von Facebook, könnt ihr die Option aber auch dort finden:

Tippt oben links auf das Menü-Symbol ☰. Tippt oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen zu öffnen. Wählt „Nachtmodus“ und dann die Option „Ein“ aus.

Hier aktiviert ihr den Nachtmodus. (© GIGA)

Wenn der Dark Mode aktiviert ist, wird das dunkle Stylesheet geladen, das alle Farben, Hintergründe und Schriftfarben entsprechend anpasst.