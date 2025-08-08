Duolingo-Ligen: Alles, was ihr über den Wettkampf wissen solltet

In der Duolingo-App spielt Gamification, also Lernen durch spielerische Elemente, eine große Rolle. Wir erklären, wie die Duolingo-Ligen funktionieren.

Was ist eine Duolingo-Liga?

Die Duolingo-Ligen sind eine spielerische Möglichkeit, euren Lernfortschritt mit anderen Nutzern weltweit zu vergleichen. Jede Woche tretet ihr in Ranglisten gegeneinander an und sammelt Erfahrungspunkte, um aufzusteigen oder euren Platz zu verteidigen. Das motiviert nicht nur wie der Duolingo-Streak zum regelmäßigen Lernen, sondern sorgt auch für einen kleinen Wettkampf unter Sprachbegeisterten.

Wie funktionieren die Duolingo-Ligen?

Die Duolingo-Ligen bestehen jeweils aus 20 Personen. Am Ende jeder Woche steigen die fünf in der Aufstiegszone in die nächsthöhere Liga auf, während die fünf in der Abstiegszone in die niedrigere Liga zurückgestuft werden.

Die übrigen bleiben in ihrer aktuellen Liga. Wer am Ende auf Platz 1 steht, erhält ein Abzeichen („Liga-Champion“), das im Profil angezeigt wird und den Erfolg für andere sichtbar macht.

Wenn euch das Sprachenlernen schwerfällt, zeigt euch dieses Video, wie Google Meet mit Echtzeitübersetzung helfen kann.

Welche Ligen gibt es bei Duolingo?

Duolingo bietet insgesamt zehn Ligen – von der Bronze-Liga bis zur Diamant-Liga, der höchsten Stufe. Hier ein Überblick über die Reihenfolge:

Bronze Silber Gold Saphir Rubin Smaragd Amethyst Perle Obsidian Diamant

Wo sieht man, in welcher Liga man aktuell ist?

Immer wenn sich eure Position nach einer Übung verändert, bekommt ihr automatisch eine kurze Übersicht eingeblendet. Wenn ihr zwischendurch nachschauen wollt, findet ihr eure Liga in der Duolingo-App, indem ihr unten in der Mitte auf das grüne Trophäen-Symbol in Form der Eule Duo tippt.

Am oberen Rand seht ihr den Namen eurer aktuellen Liga, rechts daneben wird angezeigt, wie viel Zeit euch noch bleibt, um euren Rang zu sichern.

Auf Platz 18 droht hier in 2 Tagen der Abstieg aus der Smaragd-Liga in die Rubin-Liga. (© GIGA)

Was bringt es, in einer höheren Duolingo-Liga zu sein?

Neben dem Prestige geht es vielen vor allem um die persönliche Motivation: Höhere Ligen fordern euch heraus, noch mehr XP zu sammeln und regelmäßig zu üben. Für den Aufstieg gibt es meist eine kleine Menge Gems, mit denen ihr Zeit-Booster und Verschönerungen kaufen könnt. Zusätzliche Belohnungen wie Truhen können je nach Platzierung hinzukommen.

Wer sowohl seinen Duolingo-Streak als auch seinen Platz in der Liga halten will, bleibt automatisch am Ball. Noch leichter fällt dies, wenn ihr werbefrei mit Super Duolingo lernt und euch das Duolingo-Widget einrichtet.