Dyson-Staubsauger geht plötzlich nicht mehr an

Ihr wolltet für Ordnung sorgen, aber plötzlich geht der Dyson-Staubsauger nicht mehr an. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Einige lassen sich selbst beheben.

Wenn die Power fehlt

Ein häufiger Grund, dass bei eurem Dyson-Staubsauger auf einmal nichts mehr geht, kann ein schwächelnder oder komplett entleerter Akku sein. Ob diese Ursache dahintersteckt, findet ihr schnell heraus. Viele Modelle besitzen eine Ladeanzeige.

Es kann auch sein, dass der Sauger rot blinkt, wenn der Akku nicht mehr genug Power mitbringt. Ladet den Akku voll auf. Dann müsste euer Dyson wieder startbereit sein.

Motor kommt ins Schwitzen

In modernen Dyson-Staubsaugern ist ein Überhitzungsschutz eingebaut. Wird der Motor zu heiß, schaltet sich der Sauger automatisch ab. Habt ihr längere Zeit gesaugt und der Dyson geht nicht mehr an, wartet mindestens eine halbe Stunde ab und startet das Gerät dann erneut. Hat sich der Motor abgekühlt, läuft das Gerät wieder wie gewohnt.

Filter sind verstopft

Sind Filter oder Düsen verstopft, wird die Luftzirkulation eingeschränkt oder komplett unterbrochen. Der Motor wird überlastet und ähnlich wie bei einer Überhitzung schaltet das Gerät ab. Entfernt mögliche Fremdkörper und spült den Filter mit kaltem Wasser ab. Vor dem Einsetzen muss er komplett trocken sein.

Sicherung streikt

Geht der Dyson ganz plötzlich aus und lässt sich nicht mehr einschalten, könnte die Haushaltssicherung ausgelöst worden sein. Der leistungsstarke Sauger verlangt nach einer hohen Stromstärke. Das Stromnetz könnte dadurch überlastet werden. Überprüft den Sicherungskasten und setzt die Sicherung wieder ein. Achtet darauf, nicht zu viele Geräte im selben Stromkreis zu betreiben.

Schalter defekt

Besitzt euer Dyson-Staubsauger einen Fußschalter und ist euch aufgefallen, dass sich dieser nur unter großem Druck starten lässt, kann ein Defekt vorliegen. Häufig beanspruchte Schalter können verschleißen. Ihr könnt das überprüfen, indem ihr das Gerät vom Strom trennt und das Gehäuse öffnet. Lässt sich der Schalter nicht betätigen oder es ist ein Defekt in der Mechanik erkennbar, muss er ausgetauscht werden.