E-Auto-Durchbruch lässt auf sich warten: Es liegt nicht an der Technik, es liegt an uns

E-Autos und ihre Reichweite – die Angst vor dem Liegenbleiben mit leerem Akku gehört zu den größten Hindernissen beim Wechsel. Doch der einzige Grund dafür ist selbstgemacht und unnötig, wie sich zeigt. Ein Kommentar von Felix Gräber

Wer das Thema E-Autos anspricht, kriegt heutzutage von vielen etwas zu hören wie: Damit kommt man ja nirgendwo hin. Die Reichweitenangst ist zwar irrational und weitgehend widerlegt, doch Skepsis hält sich hartnäckig. Gerade bei deutschen Autofahrern gibt es dafür einen Grund – wenn auch keinen guten: Der deutsche Bleifuß fürchtet um sein Überleben.

E-Auto-Reichweite: Wer den Fuß hebt, kommt weiter

Die deutschen Autobahnen sind weltweit berühmt für das fehlende allgemeine Tempolimit. In vielen anderen Ländern ist spätestens bei 130 km/h Schluss, in einigen kommt ihr nicht mal über die 100 km/h, ohne gegen die Straßenverkehrsregeln zu verstoßen. Autofahrerinnen und -fahrer in Deutschland kennen es ganz anders – und das machen E-Autos auf langer Strecke nicht mit.

Denn die hohen Geschwindigkeiten brauchen viel Energie und kosten damit Kilometer. Grundsätzlich ist das bei Verbrennern nicht anders, tritt bei E-Autos aber deutlicher zutage. Eine aktuelle Untersuchung vom Flottenmanagement-Anbieter Geotab zeigt: Je schneller ihr im E-Auto unterwegs seid, umso mehr bricht die Reichweite ein (Quelle: Ecomento).

Bei sommerlichen Temperaturen um 30 Grad passiert demnach zwischen 80 und 130 km/h schon eine Menge: Ein E-Transporter mit 65 kWh-Akku schaffe rund 230 km bei 80 km/h, während mit 128 km/h nur noch 142 km drin sind. Ein Einbruch der Reichweite von knapp 40 Prozent. Der Grund: Je höher die Geschwindigkeit, umso stärker der Luftwiderstand – und umso mehr schießt der Verbrauch in die Höhe.

Das gilt zwar für windschnittigere Modelle wie Limousinen nicht ganz so drastisch, aber das Prinzip ist das gleiche: Laut Geotab sinkt die Reichweite zwischen 80 und 130 km/h immer noch um 28 Prozent (446 auf 322 km).

Der Effekt verstärkt sich mit zunehmender Geschwindigkeit rasant, denn der Luftwiderstand wächst exponentiell zum Tempo des Fahrzeugs. Für die Untersuchung hat Geotab Daten von mehr als 3 Millionen Fahrten analysiert.

Klimaanlage aus, Fuß vom Gas: So holen E-Auto-Fahrer im Sommer das Beste raus

Gerade im Sommer sei daher die Geschwindigkeit ein weitaus wichtigerer Faktor für die Reichweite von E-Autos als die aufgedrehte Klimaanlage. Die zehrt zwar auch an den Kilometern, aber weitaus weniger als das gängige Vorurteil vermuten lässt. „Schon 16 bis 24 km/h langsamer zu fahren, kann die Reichweite je nach Fahrzeug um mehr als 20 Prozent erhöhen“, zieht Charlotte Argue, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Geotab, ihr Fazit.

Einer Untersuchung der Datenplattform Recurrent zufolge kann die Klimaanlage bei 32 Grad Außentemperatur hingegen maximal 8 Prozent weniger Reichweite ausmachen (Quelle: Kurier.at).

Was spricht eigentlich gegen ein Tempolimit?

Was heißt das für die Reichweitenangst deutscher Autofahrer? Sie lässt sich leicht in den Griff kriegen. Wer sich für ein E-Auto interessiert und es gewohnt ist, mit 180 Sachen über die linke Spur zu schießen, braucht bloß den schweren Bleifuß etwas lupfen. Schon sammeln sich die elektrisch gefahrenen Kilometer fast von allein.

Dass damit auch die Sicherheit auf den deutschen Autobahnen steigt, brauche ich eigentlich nicht extra erwähnen. Aber wenn man sich die Aufschreie so anhört, wenn hierzulande ein Tempolimit auch nur am Rande zur Sprache kommt, sollten die Vorteile trotzdem hin und wieder erwähnt werden.

Also, solange es nicht vorgeschrieben ist: Es ist in eurem Interesse, ein paar km/h langsamer zu fahren – ob es euch um die eigene Unversehrtheit geht oder um ein paar zusätzliche Kilometer Reichweite im Stromer.