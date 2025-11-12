E-Auto-Hype erreicht Entenhausen – sogar Donald Duck lässt seinen Verbrenner stehen

So grün war Donalds Auto noch nie.

Der E-Auto-Trend macht auch vor der fiktiven Stadt Entenhausen nicht halt. In einer kommenden Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs tauscht Kult-Ente Donald Duck deswegen seinen Oldtimer gegen einen grünen Stromer ein.

Donald Duck steigt auf einen Stromer um

Nicht nur Politiker und Autobesitzer beschäftigt das Thema Elektromobilität. In der neuesten Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs (LTB 604), die am 18. November 2025 im deutschen Handel erscheint, treten neue Umweltauflagen in Entenhausen in Kraft (auf Amazon ansehen).

Davon betroffen ist auch Vorzeigecholeriker Donald Duck, der fortan auf eine grüne Variante seines bekannten Autos mit der Nummer 313 setzt. Genial, wie Donald nun mal ist, hat er die Solarpaneele für seinen neuen Stromer sogar direkt an den Seiten seines Wagens verbaut.

Donald Duck fährt nun ein E-Auto. (© Egmont Ehapa Media / Disney)

Verleger Jörg Risken verspricht in einer Mitteilung, dass die kommende Ausgabe des LTBs ein aktuelles Thema nicht nur humorvoll beleuchtet, sondern auch den typischen Entenhausener Witz versprühen wird (Quelle: Spiegel).

Donalds E-Auto erhitzt die Gemüter im Netz

In den sozialen Medien, insbesondere Facebook und X (ehemals Twitter), reagieren die User durchwachsen auf Donalds neues Elektro-Gefährt. Während einige User die Idee als genial empfinden und den modernen Bezug mögen, werfen andere User dem LTB Indoktrination vor, um eine politische Botschaft zu verbreiten.

So schreibt ein Facebook-Nutzer in den Kommentaren: „Hört endlich mit der 💩 auf alles zu ideologisieren!“ – dafür erhält er wiederum viel Gegenwind. Dabei ist Donalds E-Auto gar kein Novum in Entenhausen. Schon Donalds Oma, Dorette Duck, fährt seit geraumer Zeit einen Stromer in den Comics.