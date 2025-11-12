E-Auto-Sensation für 6.000 Euro: 500-km-Reichweite und in 99 Sekunden wieder voll

Ein E-Auto, das weniger kostet als ein E-Bike und trotzdem sehr weit kommt und schnell wieder voll ist – das geht jetzt in China.

Der Preis klingt fast zu gut, um wahr zu sein: Rund 6.000 Euro kostet der neue Aion UT Super, ein Elektroauto aus China mit 500 Kilometern Reichweite. Möglich macht das ein ungewöhnliches Konzept – die Batterie gehört nicht dem Fahrer, sondern wird bei Bedarf einfach getauscht. Hinter der Idee stehen gleich drei Branchengrößen: der Batterieproduzent CATL, der staatliche Autobauer GAC und der Onlinehändler JD.com.

Aion UT Super trumpft auf

Das Modell soll den Preiskampf im größten Automarkt der Welt neu entfachen. Kunden können die Batterie für etwa 50 Euro im Monat mieten oder sie für rund 11.000 Euro kaufen. Der eigentliche Clou: In speziellen Stationen wird die leere Batterie in 99 Sekunden gegen eine volle ersetzt. CATL hat bereits 800 Wechselstationen im Land aufgebaut, bis Jahresende sollen es 1.000 sein.

Statt lange zu laden, wird der Akku einfach ausgetauscht. (© CATL)

Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com, oft als das „Amazon Chinas“ bezeichnet, übernimmt Vertrieb und Logistik. Der Verkaufsstart fiel auf die Rabattwoche rund um den 11. November – und sorgte dort für Rekorde. Über die JD-App gilt der Aion UT Super inzwischen als eines der meistverkauften Produkte des Landes. Mehr als 3.000 Werkstätten sollen künftig den Service übernehmen.

Harter Wettbewerb in China

Während BYD mit seinen günstigen Modellen bislang als unangefochtener Marktführer galt, verschiebt der neue Preismaßstab die Kräfteverhältnisse. Für westliche Hersteller wie Volkswagen wird die Lage immer heikler: Der Konzern hat seine Verkaufszahlen in China zuletzt halbiert. Die Aussicht auf ein 6.000-Euro-E-Auto mit hoher Reichweite und blitzschneller Aufladung verschärft den Druck weiter.

Die chinesische Regierung versucht zwar, den ruinösen Preiswettbewerb zu bremsen, doch bislang ohne Wirkung. Stattdessen drängen immer mehr Branchenriesen in den Automarkt – nach Xiaomi nun auch JD.com. Für China ist das Auto nicht nur ein technisches, sondern auch ein symbolisches Projekt: ein Beweis, dass das Land E-Mobilität nicht nur günstiger, sondern auch smarter denken kann (Quelle: FAZ).

Ob der Aion UT Super auch außerhalb Chinas verkauft wird, ist bislang nicht bekannt. Der E-Commerce-Riese JD.com hat kürzlich die MediaMarkt-Mutter übernommen und wäre hierzulande vertreten.

