E-Autos für 6.500 Euro: Hersteller überrascht mit klarer Ansage

E-Autos fallen rasant im Preis, prognostiziert der CEO eines Herstellers.

E-Autos gelten nach wie vor als vergleichsweise teuer. Jetzt sorgt der Leapmotor-Chef Zhu Jiangming mit einer Prognose für Aufsehen, die alles verändern könnte. Mittelgroße Stromer sollen demnach künftig sehr viel günstiger sein als Benziner und nur einen Bruchteil der heutigen Preise kosten.

Leapmotor-Chef: E-SUVs für 6.500 Euro möglich

In einem Interview mit chinesischen Medien kündigt der Chef des Herstellers Leapmotor an, dass Elektroautos künftig schon ab umgerechnet rund 6.500 Euro zu haben sein werden. Laut Zhu Jiangming sind damit aber keine Kleinstwagen, sondern Mittelklasse-SUVs gemeint. Zum Vergleich: Der aktuell angebotene Leapmotor B10 kostet in China zwischen 12.800 und 16.600 Euro. Laut Jiangming könnten die Preise also auf etwa die Hälfte sinken.

Dieses Ziel sei erreichbar, da sich die Produktionskosten immer weiter reduzieren ließen. Der CEO verweist dabei beispielhaft auf eine ähnliche Entwicklung in der Unterhaltungselektronik. Während Flachbildfernseher oder Klimaanlagen früher ziemlich teuer waren, seien heute auch Top-Modelle für ein paar Hundert Euro erhältlich. Die Autobranche stehe vor einem vergleichbaren Wandel.

Entscheidende Faktoren seien dabei eine höhere Integration von Komponenten, speziell entwickelte Chips und einfachere Produktionsmethoden. Schon bald könnten die größten Kostenfaktoren bei E-Autos nicht mehr Akkus oder Motoren, sondern Standardkomponenten wie Prozessoren, Stahl, Kunststoff, Gummi oder Aluminium sein.

E-Autos: China treibt die Preise nach unten

Sollte sich die gewagte Prognose bewahrheiten, verändert sich die Automobilbranche radikal. Die Preisparität mit Verbrennern würde nicht nur erreicht, sondern deutlich unterboten. Besonders die chinesische Industrie treibt diese Entwicklung bereits voran – und europäische Hersteller müssen sich warm anziehen, um mithalten zu können. Extrem günstige E-Autos aus Asien könnten auch den deutschen Markt dominieren.