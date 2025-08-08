E-Autos holen auf: Abstand zu Verbrennern schmilzt rasant

Der Aufpreis für E-Autos ist in Deutschland auf ein Rekordtief gefallen.

Neue Daten zeigen: Im Schnitt beträgt der Preisunterschied zwischen E-Autos und Verbrennern nur noch wenige tausend Euro. Das sorgt für steigende Verkaufszahlen und bringt Bewegung in den Automarkt.

E-Autos preislich immer attraktiver

Nach Berechnungen des Branchenkenners Ferdinand Dudenhöffer liegt der durchschnittliche Preisunterschied zwischen den 20 meistverkauften E-Autos und Verbrennern – inklusive Rabatten – inzwischen unter 3.000 Euro. Vor einem Jahr war er noch mehr als doppelt so hoch. Grundlage ist dabei nicht der direkte Modellvergleich, sondern der Durchschnitt der jeweiligen Top-Modelle.

Die Gründe für die Annäherung liegen auf beiden Seiten: Bei Verbrennern klettern die Listenpreise, während die Rabatte zurückgehen. Bei Elektroautos sinken die Preise, während gleichzeitig die Rabattquote steigt. Derzeit liegen beide Antriebsarten bei rund 17 Prozent Nachlass. Anfang des Jahres lagen Elektroautos noch deutlich darunter.

Der geringere Preisaufschlag macht sich direkt in den Verkaufszahlen bemerkbar. Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet für die ersten sieben Monate des Jahres einen klaren Zuwachs bei den Neuzulassungen von Elektroautos, vor allem bei den deutschen Marken.

VW dominiert, Tesla rutscht ab

VW führt mit 61.600 neu zugelassenen E-Autos und einem Marktanteil von fast 21 Prozent das Feld an. Gemeinsam mit Skoda, Audi und Seat besetzt der Konzern gleich mehrere Spitzenplätze. Zählt man Porsche hinzu, erreicht VW bei Stromern einen Marktanteil von fast 46 Prozent mit rund 136.000 Fahrzeugen in Deutschland.

BMW liegt mit über 28.000 zugelassenen E-Autos auf Platz zwei. Zusammen mit Mini kommen die Münchner auf 35.500 Fahrzeuge und einen Marktanteil von 12 Prozent. Dahinter folgen Mercedes, Hyundai und Opel.

Tesla hingegen hat deutlich an Schwung verloren. Der US-Hersteller kommt in diesem Jahr nur auf 10.000 Neuzulassungen und belegt Rang neun. Im Juli reichte es sogar nur für Platz 14 (Quelle: Welt).