E-Autos laden plötzlich viel schneller: Ausgerechnet Shell hat die Lösung

Ein Ölkonzern revolutioniert die Ladezeit von E-Autos?

Shell hat ein spezielles Kühlmittel für E-Auto-Batterien vorgestellt, das die Ladezeiten deutlich senken soll. In Tests schaffte ein Akku damit den Sprung von 10 auf 80 Prozent in weniger als 10 Minuten – und das ohne negative Folgen für Sicherheit oder Lebensdauer, heißt es.

Shell: Flüssigkeit macht E-Auto-Akkus schneller voll

Das Geheimnis liegt in einer sogenannten Immersionskühlung. Dabei werden die E-Auto-Batteriezellen direkt von einem speziellen, nicht leitfähigen Kühlmittel umgeben. So kann die entstehende Hitze beim Schnellladen schneller abgeführt werden. Die Batterien vertragen infolgedessen wesentlich höhere Ströme, ohne dabei Schaden zu nehmen.

Shell hat gemeinsam mit der britischen RML Group einen 34-kWh-Akku entwickelt, der unter diesen Bedingungen eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 24 Kilometern Reichweite pro Minute erreicht. Der Durchschnitt heutiger Elektroautos liegt eher bei 5 Kilometern.

Auf dem Papier wäre also eine bis zu fünfmal schnellere Reichweitengewinnung möglich. Die Technik ist auch nicht auf eine ganz neue Ladesäulen-Infrastruktur angewiesen.

Shell: Weniger Reichweitenangst, mehr Alltagstauglichkeit

Die Flüssigkeit soll außerdem dabei helfen, Akkus kompakter, leichter und günstiger zu machen. Gleichzeitig werden Risiken wie Überhitzung oder Brand durch die gleichmäßige Temperaturkontrolle verringert. Shell selbst spricht von einem „Wegbereiter für die breite Akzeptanz von E-Autos“ (Quelle: Shell)

Noch ist die Technik nicht serienreif, doch der Konzern plant immerhin, sie im Oktober auf der Battery Show North America zu präsentieren. Angesichts der stetig wachsenden Konkurrenz im E-Mobilitätsmarkt könnte die Immersionskühlung für Shell zu einem wichtigen Argument werden und den Alltag mit dem E-Auto deutlich bequemer machen. Ob es aber wirklich dazu kommt, wird die Zeit zeigen.