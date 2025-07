E-Autos mit Benzin im Tank: Kurioser Vorschlag ist ernst gemeint

Mahle will den Verbrennungsmotor doch noch irgendwie retten.

Der Zulieferer Mahle will auch bei E-Autos nicht auf den Verbrennungsmotor verzichten. Konzernchef Richard Mahle fordert nun, dass auch Fahrzeuge mit Range Extender als emissionsfrei gelten sollen.

Mahle: Range Extender als E-Autos

Für den deutschen Automobilzulieferer Mahle ist klar: Der Verbrennungsmotor darf nicht sterben. Konzernchef Arnd Franz will erreichen, dass Plug-in-Hybride mit Range Extender auch nach 2035 in der EU zugelassen werden.

Dabei handelt es sich technisch gesehen um Elektroautos mit kleinem Akku, die zusätzlich einen Verbrennungsmotor als Generator an Bord haben. Dieser treibt nicht die Räder an, sondern lädt nur den Akku nach. Für Franz reicht das, um ein solches Fahrzeug als Elektroauto einzustufen. Da der Absatz solcher Modelle in China wächst, solle Europa seiner Logik zufolge nachziehen.

Doch genau das sehen die aktuellen EU-Pläne nicht vor. Ab 2035 dürfen nur noch Neuwagen mit null Emissionen verkauft werden. Das schließt klassische Hybride, Plug-in-Modelle und Range Extender aus. Mahle stellt sich gegen diese Linie und warnt vor einem Investitionsstopp in Europa, sollte die Politik nicht einlenken (Quelle: Automobilwoche).

Mahle wirft Blick auf E-Fuels und Induktivladen

Neben den Range Extendern setzt das Unternehmen auch auf E-Fuels und erneuerbare Kraftstoffe wie HVO. Laut Franz soll ihr Anteil an flüssigen Kraftstoffen bis 2030 auf 30 Prozent steigen. Die Realität sieht jedoch anders aus: Es fehlt an Produktionskapazitäten und die verfügbaren Mengen dürften kaum ausreichen, erst recht nicht weltweit.

Mahle investiert aber auch in Elektromobilität. Vor allem das induktive Laden soll E-Autos alltagstauglicher machen. Statt eines Steckers soll künftig eine Bodenplatte ausreichen, die den Ladevorgang kontaktlos und möglichst effizient ermöglicht. Die Technik gilt als vielversprechend, ist aber noch weit von der Serienreife entfernt.