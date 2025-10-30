E-Autos während der Fahrt laden: Geniales Projekt kommt ohne Stecker aus

Die Autobahn als Stromspender.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Auf einem Abschnitt der A10 in Frankreich testen Forscher und Unternehmen gemeinsam eine induktive Ladeinfrastruktur direkt in der Fahrbahn. Elektrofahrzeuge können so während der Fahrt drahtlos Energie tanken.

Anzeige

Strom von der Straße: Autobahn lädt E-Autos auf

Rund 40 Kilometer südwestlich von Paris zieht gerade ein ungewöhnlicher Schwerlaster seine Bahnen. Ein speziell ausgerüsteter Elektro-Lkw lädt dort seine Batterie drahtlos auf, während er mit dem Verkehr auf der A10 mitrollt.

Die Technik basiert auf Induktionsspulen, die in einem zu Beginn 1,5 Kilometer langen Abschnitt der Fahrbahn verlegt worden sind. Bei normaler Fahrweise soll das System eine durchschnittliche Ladeleistung von über 200 kW liefern, in der Spitze sogar über 300 kW (Quelle: VINCI Autoroutes).

Neben dem E-Lkw sind auch ein Bus, ein Transporter und ein Pkw im Testeinsatz. Sie alle nutzen denselben induktiven Straßenabschnitt, um während der Fahrt Energie zu erhalten.

Vorausgegangen waren umfangreiche Material- und Belastungstests auf Versuchsstrecken. Mechanische Alterungssimulationen sollten dabei sicherstellen, dass die Technik auch unter ständiger Schwerlast dauerhaft einsatzfähig bleibt. Laut einem Projektpartner hat man dabei keine vorzeitigen Verschleißerscheinungen festgestellt, sodass das System für den regulären Verkehr freigegeben werden konnte.

Anzeige

E-Autos mit kleineren Batterien möglich

Die Technik soll langfristig helfen, E-Fahrzeuge leichter, günstiger und effizienter zu machen. Kleinere Batterien, geringerer Materialbedarf und niedrigere Kosten könnten die Logistikbranche unabhängiger von stationären Ladesäulen und Rohstoffimporten machen. Auch der CO₂-Ausstoß aus der Batterieproduktion ließe sich so deutlich senken.

„Unsere Lösung erfüllt und übertrifft alle staatlichen Anforderungen. Wir sehen Potenzial für den Ausbau auf viele tausend Kilometer Straße in Frankreich und darüber hinaus“, sagt CEO Oren Ezer vom israelischen Technologieanbieter Electreon, der das Projekt mit VINCI Autoroutes leitet.