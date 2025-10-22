Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. E-Book-Schnäppchen: Heute sind 17 Bücher bei Amazon kostenlos

E-Book-Schnäppchen: Heute sind 17 Bücher bei Amazon kostenlos

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Ausgangssperre, gebrochene Herzen, Wolfsfluch, Götter, Hoffnung und Verschwörung: Diese E-Books sind kostenlos für euren Kindle. Zusammen mit den Angeboten von gestern kommt ihr locker auf 30 Gratis-Bücher.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Zu spät für Sternschnuppen
Zu spät für Sternschnuppen
Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1)
Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1)
Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1)
Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1)
Mein Nachbar, der Schwimmer
Mein Nachbar, der Schwimmer
Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2)
Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2)
Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3)
Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo
Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo
LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1)
LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1)
Miau (Killerkatzen 1)
Miau (Killerkatzen 1)
Wenn das Gute das Böse trifft
Wenn das Gute das Böse trifft
Wolfsfluch: Auftakt zur Spicy Werwolf Alpha Enemies-to-Lovers Urban Romantasy Trilogie (Das Erbe des
Wolfsfluch: Auftakt zur Spicy Werwolf Alpha Enemies-to-Lovers Urban Romantasy Trilogie (Das Erbe des
Krimis, Romane und Thriller

Stille Post: Spiele um dein Leben
Stille Post: Spiele um dein Leben
THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim
THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim
Morgen bin ich tot
Morgen bin ich tot
Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1)
Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1)
Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon
Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon
LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2)
LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2)
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1)
Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1)
Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1)
Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1)
Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1)
Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1)
Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1)
Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1)
Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung
Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung
Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2)
Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2)
Hier lohnt sich das vorausschauende Sammeln!

Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2)
Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2)
Boreas Protocol: Aeolus Project
Boreas Protocol: Aeolus Project
Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1)
Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1)
Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf
Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf
Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1)
Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1)
Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2)
Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2)
Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1)
Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1)
Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7
Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7
Der Mann gegenüber
Der Mann gegenüber
Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1)
Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1)
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

