E-Books: 16 kostenlose Bücher aus dem Amazon-Angebot

Übergangene Mafia-Prinzessinnen können ganz schön sauer werden. Die stehlen ihrem Bruder schon mal die Ehefrau. Wir haben einen Stapel kostenloser E-Books für euch in Amazons Kindle-Shop gefunden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Winterspuren in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 08:52 Uhr

Frühlingswege in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 08:52 Uhr

Sommerpfade in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 08:52 Uhr

Verlieb dich nie in deine zweite Wahl: Eine Freunde-zu-Liebenden Romantikkomödie (Liebe ist komplizi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 08:56 Uhr

Captive of the Crime Queen (das Unterwelt-Duet 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 09:01 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Rick Future: Planet der Träumer (Rick Future, Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 08:50 Uhr

Die Vergessene Flamme: Romantasy über verbotene Magie, Enemies-to-Lovers & eine gefährliche göttlich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 08:57 Uhr

Entzündet: Eine Sci-Fi Alien Krieger Romanze (Inferno Force der drexianischen Krieger 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 08:58 Uhr

Eine Dornenkrone und Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 08:59 Uhr

Bright Days of(f) Hell: Höllischer Pakt : Dämonische New Adult Urban Romantasy mit multi-mythologisc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 09:03 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

8 historische Krimis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 09:08 Uhr

11 Gute Thriller im Krimipaket September 2023 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 09:09 Uhr

Kalte Gerechtigkeit (Ein Carly-Phoenix-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 09:13 Uhr

Maeves Grab: Drei Sorley O Cearnaigh Romane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 09:14 Uhr

Die Mitbewohnerin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 09:14 Uhr

Wo ist mein verdammter Himmel? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 09:16 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Don: New York Mafia Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 05:40 Uhr

Die Begleitung des Milliardärs (The Escort Series 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 06:49 Uhr

Wiederaufleben Der Liebe In Der Buchhandlung: Eine Süße Kleinstadt Romanze (Willkommen In Willowbroo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 05:46 Uhr

MIA. Ganz lieb. : Wahre Geschichten aus einer Welt, in der Führung nicht diskutiert wird – sondern w Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 04:08 Uhr

Akademie der Dämonenjäger: Eine paranormale Reverse-Harem-Akademie mit Spice Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 07:26 Uhr

Gesetzlos: Steel Demons MC (Steel Demons MC: Deutsche Ausgabe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 05:50 Uhr

Vampire Navy SEAL: The Hunted: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 05:31 Uhr

Vampire Navy SEAL: The Predator: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 06:59 Uhr

Death is Easy: Paranormale Reverse Harem Romantik (Zweite Chancen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 07:42 Uhr

Kommissar Jörgensen und das tödliche Paradies: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 05:56 Uhr

Der Boßel-Mord: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 03:50 Uhr

Das unbekannte Mädchen: Ein mitreißend spannender Thriller (Detective Gina Harte 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 06:29 Uhr

Irish Angus: Ein Irland Thriller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 05:41 Uhr

Eingesperrt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2025 07:06 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

