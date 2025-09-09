Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
E-Books: 16 kostenlose Bücher aus dem Amazon-Angebot

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
2 min Lesezeit
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Übergangene Mafia-Prinzessinnen können ganz schön sauer werden. Die stehlen ihrem Bruder schon mal die Ehefrau. Wir haben einen Stapel kostenloser E-Books für euch in Amazons Kindle-Shop gefunden.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Winterspuren in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 1)
Winterspuren in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 1)
0,00 €
Frühlingswege in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 2)
Frühlingswege in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 2)
0,00 €
Sommerpfade in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 3)
Sommerpfade in Arrowwood (Sleeping Lake Ranch Reihe 3)
0,00 €
Verlieb dich nie in deine zweite Wahl: Eine Freunde-zu-Liebenden Romantikkomödie (Liebe ist komplizi
Verlieb dich nie in deine zweite Wahl: Eine Freunde-zu-Liebenden Romantikkomödie (Liebe ist komplizi
0,00 €
Captive of the Crime Queen (das Unterwelt-Duet 1)
Captive of the Crime Queen (das Unterwelt-Duet 1)
0,00 €
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Rick Future: Planet der Träumer (Rick Future, Band 1)
Rick Future: Planet der Träumer (Rick Future, Band 1)
0,00 €
Die Vergessene Flamme: Romantasy über verbotene Magie, Enemies-to-Lovers & eine gefährliche göttlich
Die Vergessene Flamme: Romantasy über verbotene Magie, Enemies-to-Lovers & eine gefährliche göttlich
0,00 €
Entzündet: Eine Sci-Fi Alien Krieger Romanze (Inferno Force der drexianischen Krieger 1)
Entzündet: Eine Sci-Fi Alien Krieger Romanze (Inferno Force der drexianischen Krieger 1)
0,00 €
Eine Dornenkrone und Magie
Eine Dornenkrone und Magie
0,00 €
Bright Days of(f) Hell: Höllischer Pakt : Dämonische New Adult Urban Romantasy mit multi-mythologisc
Bright Days of(f) Hell: Höllischer Pakt : Dämonische New Adult Urban Romantasy mit multi-mythologisc
0,00 €
Krimis, Romane und Thriller

8 historische Krimis
8 historische Krimis
0,00 €
11 Gute Thriller im Krimipaket September 2023
11 Gute Thriller im Krimipaket September 2023
0,00 €
Kalte Gerechtigkeit (Ein Carly-Phoenix-FBI-Thriller – Band 1)
Kalte Gerechtigkeit (Ein Carly-Phoenix-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 €
Maeves Grab: Drei Sorley O Cearnaigh Romane
Maeves Grab: Drei Sorley O Cearnaigh Romane
0,00 €
Die Mitbewohnerin
Die Mitbewohnerin
0,00 €
Wo ist mein verdammter Himmel?
Wo ist mein verdammter Himmel?
0,00 €
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Don: New York Mafia
Don: New York Mafia
0,00 €
Die Begleitung des Milliardärs (The Escort Series 1)
Die Begleitung des Milliardärs (The Escort Series 1)
0,00 €
Wiederaufleben Der Liebe In Der Buchhandlung: Eine Süße Kleinstadt Romanze (Willkommen In Willowbroo
Wiederaufleben Der Liebe In Der Buchhandlung: Eine Süße Kleinstadt Romanze (Willkommen In Willowbroo
0,00 €
MIA. Ganz lieb. : Wahre Geschichten aus einer Welt, in der Führung nicht diskutiert wird – sondern w
MIA. Ganz lieb. : Wahre Geschichten aus einer Welt, in der Führung nicht diskutiert wird – sondern w
0,00 €
Akademie der Dämonenjäger: Eine paranormale Reverse-Harem-Akademie mit Spice
Akademie der Dämonenjäger: Eine paranormale Reverse-Harem-Akademie mit Spice
0,00 €
Gesetzlos: Steel Demons MC (Steel Demons MC: Deutsche Ausgabe 1)
Gesetzlos: Steel Demons MC (Steel Demons MC: Deutsche Ausgabe 1)
0,00 €
Vampire Navy SEAL: The Hunted: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 1)
Vampire Navy SEAL: The Hunted: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 1)
0,00 €
Vampire Navy SEAL: The Predator: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 2)
Vampire Navy SEAL: The Predator: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 2)
0,00 €
Death is Easy: Paranormale Reverse Harem Romantik (Zweite Chancen 1)
Death is Easy: Paranormale Reverse Harem Romantik (Zweite Chancen 1)
0,00 €
Kommissar Jörgensen und das tödliche Paradies: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman
Kommissar Jörgensen und das tödliche Paradies: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman
0,00 €
Der Boßel-Mord: Ostfrieslandkrimi
Der Boßel-Mord: Ostfrieslandkrimi
0,00 €
Das unbekannte Mädchen: Ein mitreißend spannender Thriller (Detective Gina Harte 1)
Das unbekannte Mädchen: Ein mitreißend spannender Thriller (Detective Gina Harte 1)
0,00 €
Irish Angus: Ein Irland Thriller.
Irish Angus: Ein Irland Thriller.
0,00 €
Eingesperrt
Eingesperrt
0,00 €
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

