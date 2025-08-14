Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. E-Books, die heute kostenlos sind: Asia-Küche, Vatikan-Krimi, Inselwald

E-Books, die heute kostenlos sind: Asia-Küche, Vatikan-Krimi, Inselwald

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
In einem Wald tauchen seltsame Notizen auf, die persönliche Geheimnisse verraten – und jeder hat Leichen im Keller. Außerdem heute gratis für Kindle: Ein interaktives Buch, letzte Hoffnung, Liebe in der Küche und Mord am Gardasee.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag kostenlose Bücher von Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Spark of Love: Du bist Hoffnung
0,00 € Zu Amazon
Oaks Harbor: Letzte zweite Chance (Oaks-Harbor-Reihe Band 1)
0,00 € Zu Amazon
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
0,00 € Zu Amazon
Billionaire's Wedding: Eine dunkle Enemies to Lovers Milliardärsromanze (Erzwungene Ehe/Liebe 2)
0,00 € Zu Amazon
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Schwester der Königin : Ein Fantasy-Spielbuch
0,00 € Zu Amazon
Feenspiele - der Fantasy Bestseller jetzt GRATIS: Runde eins: Entführt
0,00 € Zu Amazon
TIMESLICE: Warum Ich? (TIMESLICE-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Oathborne: Jahr Eins (Band 1 der Oathborne-Serie)
0,00 € Zu Amazon
Krimis, Romane und Thriller

Der Inselwald: Thriller | Fesselnd, rätselhaft und atmosphärisch
0,00 € Zu Amazon
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
0,00 € Zu Amazon
Die Diva des Eurotel: Ein thriller am Gardasee
0,00 € Zu Amazon
Das Mädchen aus dem Vatikan: Ein verschwundener Engel, ein tödliches Geheimnis, eine Spur durch die
0,00 € Zu Amazon
Essen, Trinken und Genießen

Asiatisch kochen für Anfänger: 120 schnelle Rezepte aus Wok & Pfanne
0,00 € Zu Amazon
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Estelles glühender Verehrer: Die Damen des Buchladens Buch 1
0,00 € Zu Amazon
Tschüss Dornröschenschlaf (Märchenschwestern)
0,00 € Zu Amazon
Auf seinem Gesicht: Mein Bruder’s bester Freund (Bad Boys von Delta Xi 1)
0,00 € Zu Amazon
Die Magie des Sommers: Eine Kleinstadt Love Story (Liebe in der Anchor Lane-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Dragons in Secret - Seele aus schwarzem Gold: Packende Urban-Fantasy mit Drachendynastien, Magie und
0,00 € Zu Amazon
Das Vermächtnis der Vier: Ein Fantasy-Roman über die Magie der Freundschaft (WYN'D'MAER SAGA 1)
0,00 € Zu Amazon
Der Schatten des Alphas: Gefährliche Werwolf-Liebe zwischen Alpha und Luna (Mondgebunden – Die Alpha
0,00 € Zu Amazon
AIMERIKA: Ein philosophischer Techno-Thriller über künstliche Intelligenz, Freiheit und den Kampf um
0,00 € Zu Amazon
KALTHERZIGER KÖNIG: EINE DÜSTERE MILLIARDÄR-VAMPIR-ROMANZE
0,00 € Zu Amazon
Der Letzte beißt die Hunde. Eine schwarze Krimikomödie
0,00 € Zu Amazon
Campingplatz: Ein heißer Sommerabend. Ein Mädchen verschwindet. Wieder einmal.
0,00 € Zu Amazon
The Broken Soul (Sloane & Maddie, Peril Awaits Serie 3)
0,00 € Zu Amazon
Aktien & ETF Komplettset für Einsteiger - In 7 simplen Schritten zum krisensicheren & renditestarken
0,00 € Zu Amazon
AKUPRESSUR VEREINFACHT: Ihr Leitfaden für natürliche Heilung und Wohlbefinden
0,00 € Zu Amazon
Hühnerzucht im Hinterhof für kleine Gärten: Ein Schritt-für-Schritt-Handbuch für die Haltung glückli
0,00 € Zu Amazon
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

