E-Books: Gestern teuer, heute kostenlos – 17 Gratis-Bücher bei Amazon downloaden

Stockt eure Kindle-Bibliothek mit kostenlosen Büchern auf. Diese E-Books enthalten Thriller, Lovestorys, SF & Fantasy sowie leckere Rezepte. Heute gibt es zum Beispiel eine ganze Action-Reihe, aber auch Einzelbände von Serien, bei denen sich das Sammeln lohnt, bis ihr alle Bände habt.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Drei Frauen, Meer & Liebe: Drei Ostsee-Küstenromane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:40 Uhr

Krone der Besessenheit (Das Reich der Begierde 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:46 Uhr

Die Maskerade Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:58 Uhr

Glitch: Eine romantische Urban-Fantasy-Komödie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:59 Uhr

Liebe zähmen: Familie Ivanov Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 09:01 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Runesworn: Stein EIns (Band Eins der Runesworn-Serie) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:44 Uhr

Die Rückkehr: Fünf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:47 Uhr

Seelenfunke: Romantasy Isekai – Alchemie, Schatzsuche, Slow Burn in Westfantasy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:47 Uhr

Der fallende Nordstern, Wenn der Kompass lügt: In einer Welt ohne Norden gibt es nur einen Weg: nach Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:53 Uhr

Zeitsprünge gehen anders (Axel Kruses ZEIT-Zyklus 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:54 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Geheime Truppe (Ein Cole-Hunter-Action-Thriller - Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:44 Uhr

SWORD Sammelband 1 (Eileen Hannigan) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:55 Uhr

Bereit zu töten (Ein Rory-Wood-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 09:11 Uhr

DIE KONSTANTINISCHE VERSCHWÖRUNG: Ein forensischer Wissenschaftsthriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:56 Uhr

Kehre Um (Ein spannender Morgan-Reid-FBI-Thriller - Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:57 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

REZEPTE FÜR VEGGIE BURGER: Schnelle & einfache vegane rezepte für jeden geschmack Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:51 Uhr

Täglich Huhn Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:52 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Winter Love - Ein Arzt für alle Fälle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 09:53 Uhr

Herzflimmern in der Toscana: Zwei Seelen, eine Lüge – und ein Sommer der alles verändert (Die Verona Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 04:34 Uhr

Eine Frau für MacKinnon (Die Frauen der Highlands 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 04:03 Uhr

Eigentum des Mafioso: Ein schwuler Mafia-Roman von Feinden zu Liebhabern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 05:46 Uhr

Nächste Haltestelle Glück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 07:15 Uhr

Der blinde Drache (Das Erbe der Drachenreiter 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 05:27 Uhr

Mein Date hat mich gebissen: Eine paranormale romantische Komödie (Vampir-Speed-Dating 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 05:22 Uhr

Der abtrünnige Alpha des Wissenschaftlers: Eine fesselnde Werwolf-Romanze voller Leidenschaft, Verra Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 06:33 Uhr

Flügel aus Asche und Schatten: Eine Dark-Fantasy-Romance über Feinde, Liebe, Macht und Prophezeiung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 05:32 Uhr

Limbo Protocol: Book One: Stars Beyond Chains Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 04:22 Uhr

Max Field: Am Abgrund Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 06:54 Uhr

Das Falsche Mädchen (Ein spannender Miles-Sterling-FBI-Thriller - Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 08:41 Uhr

Mord mit Todesfolge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 05:25 Uhr

Wahllos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 05:30 Uhr

Reglos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 05:10 Uhr

Elternabend Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 05:41 Uhr

Kommissar Jörgensen und das Gehirn der Ariadne: Hamburg Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 06:05 Uhr

Vegane Genüsse Italiens: "Terra Vegan by Nemo Series – Band 1“: Italienische vegane Küche (5 Vegane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.10.2025 06:56 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

