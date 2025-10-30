Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
E-Books: Gestern teuer, heute kostenlos – 17 Gratis-Bücher bei Amazon downloaden

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Stockt eure Kindle-Bibliothek mit kostenlosen Büchern auf. Diese E-Books enthalten Thriller, Lovestorys, SF & Fantasy sowie leckere Rezepte. Heute gibt es zum Beispiel eine ganze Action-Reihe, aber auch Einzelbände von Serien, bei denen sich das Sammeln lohnt, bis ihr alle Bände habt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Drei Frauen, Meer & Liebe: Drei Ostsee-Küstenromane
Krone der Besessenheit (Das Reich der Begierde 1)
Die Maskerade
Glitch: Eine romantische Urban-Fantasy-Komödie
Liebe zähmen: Familie Ivanov
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Runesworn: Stein EIns (Band Eins der Runesworn-Serie)
Die Rückkehr: Fünf
Seelenfunke: Romantasy Isekai – Alchemie, Schatzsuche, Slow Burn in Westfantasy
Der fallende Nordstern, Wenn der Kompass lügt: In einer Welt ohne Norden gibt es nur einen Weg: nach
Zeitsprünge gehen anders (Axel Kruses ZEIT-Zyklus 3)
Krimis, Romane und Thriller

Geheime Truppe (Ein Cole-Hunter-Action-Thriller - Band Eins)
SWORD Sammelband 1 (Eileen Hannigan)
Bereit zu töten (Ein Rory-Wood-Thriller – Band 1)
DIE KONSTANTINISCHE VERSCHWÖRUNG: Ein forensischer Wissenschaftsthriller
Kehre Um (Ein spannender Morgan-Reid-FBI-Thriller - Band Eins)
Essen, Trinken und Genießen

REZEPTE FÜR VEGGIE BURGER: Schnelle & einfache vegane rezepte für jeden geschmack
Täglich Huhn Magie
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Winter Love - Ein Arzt für alle Fälle
Herzflimmern in der Toscana: Zwei Seelen, eine Lüge – und ein Sommer der alles verändert (Die Verona
Eine Frau für MacKinnon (Die Frauen der Highlands 1)
Eigentum des Mafioso: Ein schwuler Mafia-Roman von Feinden zu Liebhabern
Nächste Haltestelle Glück
Der blinde Drache (Das Erbe der Drachenreiter 1)
Mein Date hat mich gebissen: Eine paranormale romantische Komödie (Vampir-Speed-Dating 1)
Der abtrünnige Alpha des Wissenschaftlers: Eine fesselnde Werwolf-Romanze voller Leidenschaft, Verra
Flügel aus Asche und Schatten: Eine Dark-Fantasy-Romance über Feinde, Liebe, Macht und Prophezeiung
Limbo Protocol: Book One: Stars Beyond Chains
Max Field: Am Abgrund
Das Falsche Mädchen (Ein spannender Miles-Sterling-FBI-Thriller - Band Eins)
Mord mit Todesfolge
Wahllos
Reglos
Elternabend
Kommissar Jörgensen und das Gehirn der Ariadne: Hamburg Krimi
Vegane Genüsse Italiens: "Terra Vegan by Nemo Series – Band 1“: Italienische vegane Küche (5 Vegane
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

