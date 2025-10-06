E-Books kostenlos: 16 Krimis, Fantasy- und Lovestorys aus Amazons Kindle-Shop gratis

Heute kostenlos: Verschwörungen, ein Meermann, Romanzen, Tattoos und Zombies – und diese E-Books dürft ihr behalten. Es ist der Montag nach der Einheit und spätestens heute Abend wollt ihr etwas Nettes lesen. Also los!

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Unter meiner Haut Jeff & Emma (Sin & Ink Tattoo Shop (German Editions) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:09 Uhr

Pretty Boss: Eine Büro-Romcom (Chicago Nächte 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:12 Uhr

Murphys Gesetz: An Enemies to Lovers Protector Romance Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:13 Uhr

DUKE- Eine Motorradclub-Romanze: Dunkle besitzergreifende Alpha MC Romanze (CREED MC -„Zwischen Asphalt und Leidenschaft – der Creed MC kennt keine Regeln.“ 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:13 Uhr

Rising Embers (Romantic Suspense): Sammelband 1 von 3 (Embers-Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:15 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Wintertee und Feenstaub Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:55 Uhr

Evolution Z: Stufe Eins (Evolution Z - Zombie Apokalypse 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:58 Uhr

Die Verschwörung von Eldergrove (Eldergrove Fantasy Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:20 Uhr

Book of Days Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:21 Uhr

Rennen Ist Zwecklos: eine dunkle, dystopische Enemies to Lovers Romanze (Verlassene Erde 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:22 Uhr

Der Kuss des Meermannes (Gefährten für Monster 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:23 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Forever 17: Ein Sara Cooper Roman (21) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:57 Uhr

Roter Tiger (Die-Ryan-Lock-Roman 9) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:58 Uhr

Das Weihnachtsgeschenk: Short Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:44 Uhr

Die Viadukt-Morde: Die Yorkshire-Morde, Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:19 Uhr

Tödliche Mauern: Winter und Berg - Die Ermittler von Freudenstadt (Winter und Berg die Ermittler von Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:25 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Drei Dates mit dem Tod Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 06:55 Uhr

Alamuns Erwachen: Ein packender Dark-Fantasy-Roman mit Elementen aus Horror und Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 00:36 Uhr

Ferryl Shayde - Buch 5 - Der Talisman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 00:14 Uhr

Xanduin: Die Augen der Elderdrachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 22:53 Uhr

By the Pact (Pacts Arcane and Otherwise Book 1) (English Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 01:46 Uhr

Im Norden der Tod: Nordsee-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 06:37 Uhr

Die Geisterdiebe (Ein Geisterjäger-Krimi 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 05:34 Uhr

Schwarze Engel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 00:37 Uhr

