  4. E-Books kostenlos: 16 Krimis, Fantasy- und Lovestorys aus Amazons Kindle-Shop gratis

Heute kostenlos: Verschwörungen, ein Meermann, Romanzen, Tattoos und Zombies – und diese E-Books dürft ihr behalten. Es ist der Montag nach der Einheit und spätestens heute Abend wollt ihr etwas Nettes lesen. Also los!

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Unter meiner Haut Jeff & Emma (Sin & Ink Tattoo Shop (German Editions) 1)
Unter meiner Haut Jeff & Emma (Sin & Ink Tattoo Shop (German Editions) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:09 Uhr
Pretty Boss: Eine Büro-Romcom (Chicago Nächte 1)
Pretty Boss: Eine Büro-Romcom (Chicago Nächte 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:12 Uhr
Murphys Gesetz: An Enemies to Lovers Protector Romance Deutsch
Murphys Gesetz: An Enemies to Lovers Protector Romance Deutsch
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:13 Uhr
DUKE- Eine Motorradclub-Romanze: Dunkle besitzergreifende Alpha MC Romanze
DUKE- Eine Motorradclub-Romanze: Dunkle besitzergreifende Alpha MC Romanze
(CREED MC -„Zwischen Asphalt und Leidenschaft – der Creed MC kennt keine Regeln.“ 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:13 Uhr
Rising Embers (Romantic Suspense): Sammelband 1 von 3 (Embers-Reihe)
Rising Embers (Romantic Suspense): Sammelband 1 von 3 (Embers-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:15 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Wintertee und Feenstaub
Wintertee und Feenstaub
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:55 Uhr
Evolution Z: Stufe Eins (Evolution Z - Zombie Apokalypse 1)
Evolution Z: Stufe Eins (Evolution Z - Zombie Apokalypse 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:58 Uhr
Die Verschwörung von Eldergrove (Eldergrove Fantasy Saga 1)
Die Verschwörung von Eldergrove (Eldergrove Fantasy Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:20 Uhr
Book of Days
Book of Days
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:21 Uhr
Rennen Ist Zwecklos: eine dunkle, dystopische Enemies to Lovers Romanze (Verlassene Erde 1)
Rennen Ist Zwecklos: eine dunkle, dystopische Enemies to Lovers Romanze (Verlassene Erde 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:22 Uhr
Der Kuss des Meermannes (Gefährten für Monster 1)
Der Kuss des Meermannes (Gefährten für Monster 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:23 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Forever 17: Ein Sara Cooper Roman (21)
Forever 17: Ein Sara Cooper Roman (21)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:57 Uhr
Roter Tiger (Die-Ryan-Lock-Roman 9)
Roter Tiger (Die-Ryan-Lock-Roman 9)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:58 Uhr
Das Weihnachtsgeschenk: Short Thriller
Das Weihnachtsgeschenk: Short Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:44 Uhr
Die Viadukt-Morde: Die Yorkshire-Morde, Band 1
Die Viadukt-Morde: Die Yorkshire-Morde, Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:19 Uhr
Tödliche Mauern: Winter und Berg - Die Ermittler von Freudenstadt (Winter und Berg die Ermittler von
Tödliche Mauern: Winter und Berg - Die Ermittler von Freudenstadt (Winter und Berg die Ermittler von
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:25 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Drei Dates mit dem Tod
Drei Dates mit dem Tod
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 06:55 Uhr
Alamuns Erwachen: Ein packender Dark-Fantasy-Roman mit Elementen aus Horror und Thriller
Alamuns Erwachen: Ein packender Dark-Fantasy-Roman mit Elementen aus Horror und Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 00:36 Uhr
Ferryl Shayde - Buch 5 - Der Talisman
Ferryl Shayde - Buch 5 - Der Talisman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 00:14 Uhr
Xanduin: Die Augen der Elderdrachen
Xanduin: Die Augen der Elderdrachen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 22:53 Uhr
By the Pact (Pacts Arcane and Otherwise Book 1) (English Edition)
By the Pact (Pacts Arcane and Otherwise Book 1) (English Edition)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 01:46 Uhr
Im Norden der Tod: Nordsee-Krimi
Im Norden der Tod: Nordsee-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 06:37 Uhr
Die Geisterdiebe (Ein Geisterjäger-Krimi 1)
Die Geisterdiebe (Ein Geisterjäger-Krimi 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 05:34 Uhr
Schwarze Engel
Schwarze Engel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 00:37 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

