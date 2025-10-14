E-Rezept einsehen: So findet ihr die digitalen Rezepte auf der Gesundheitskarte

Wie funktioniert das digitale Rezept und welche App benötigt man?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das elektronische Rezept (E-Rezept) ersetzt in Deutschland nach und nach das rosa Papierrezept. Es bietet den Vorteil, dass man Rezepte für Medikamente einfach und sicher digital einlösen kann. Doch wie genau kannst du dein E-Rezept auf der Karte einsehen?

Anzeige

E-Rezept auf der Gesundheitskarte einsehen: Geht das?

Beim E-Rezept werden Medikamentenverordnungen nicht mehr auf rosafarbenen, ausgedruckten Zetteln ausgestellt, sondern digital. Patienten haben drei Möglichkeiten, das Rezept bei einer Apotheke einzulösen:

Per App

Mit einem Rezept-Code, der in der Praxis ausgedruckt wird

Mit der elektronischen Gesundheitskarte

Rezepte werden nicht auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert. Dort findet man nur einen Sicherheitsschlüssel. Dieser wird vom Apotheker ausgelesen, um die dazugehörigen Rezeptdaten vom E-Rezept-Server abzurufen. Die Gesundheitskarte dient lediglich als Schlüssel, um die gespeicherten Rezepte in der Apotheke oder über eine App abzurufen. Man kann die Inhalte auf der Karte also nicht einfach ablesen.

Möchtest ihr selbst nachsehen, welche E-Rezepte gespeichert sind, geht das über die offizielle „E-Rezept-App“ . Dafür benötigt man:

die elektronische Gesundheitskarte (mit NFC-Funktion),

die PIN, die ihr von der Krankenkasse erhaltet,

ein NFC-fähiges Smartphone.

Anzeige

Die App für das E-Rezept ist im Google Play Store für Android-Smartphones sowie im App-Store für iPhones verfügbar. Achtet beim Download darauf, die App des Entwicklers Gematik herunterzuladen und keine Anwendungen mit ähnlichen Namen. Das sind die offiziellen Downloads:

Das E-Rezept gematik

Das E-Rezept gematik GmbH

Nach der Anmeldung mit Karte und PIN könnt ihr in der App alle offenen und bereits eingelösten E-Rezepte sehen, Details zu Medikamenten abrufen und Rezepte an Apotheken deiner Wahl weiterleiten.

Anzeige

So funktioniert das E-Rezept

Ihr benötigt die entsprechende App. Die Anwendung steht kostenlos im Google Play Store für Android und im App-Store für iPhones zum Download bereit. Auch Huawei-Nutzer ohne Play-Store-Zugang erhalten die App. Achtet beim Download darauf, die Anwendung des Entwicklers „Gematik GmbH“ herunterzuladen, um nicht eine Fake-App mit ähnlichem Namen zu installieren. Für die App benötigt ihr mindestens Android 7 oder iOS 14. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, sollte euer Smartphone zudem NFC beherrschen. Um euch in der App anzumelden, benötigt ihr eure Gesundheitskarte und die dazugehörige PIN. Die PIN bekommt ihr von der Krankenkasse. Ihr könnt Rezepte aber auch ohne Anmeldung in der Apotheke vorzeigen. Mit einem Login stehen weitere Funktionen zur Verfügung, zum Beispiel der direkte Kontakt mit der Apotheke über die App oder detaillierte Angaben zum Rezept. © GIGA Das E-Rezept wird vom Arzt erstellt und im Gesundheitsnetz verschlüsselt gesichert. Über die App könnt ihr dann auf das Rezept zugreifen. In der Apotheke zeigt ihr einfach den Code des E-Rezepts auf eurem Smartphone vor, um eure Medikamente zu erhalten. Alternativ könnt ihr das digitale Rezept online bei der Apotheke einlösen. Dabei wählt ihr aus, ob ihr die Medikamente später selbst abholen oder per Boten geliefert haben wollt. Bei manchen Apotheken könnt ihr euch Medikamente auch per Online-Bestellung nach Hause liefern lassen. Es kann auch bei Versandapotheken online eingelöst werden.

© Gematik

Das digitale Rezept funktioniert nur mit der App von Gematik. Apps von Krankenversicherungen mit E-Rezept-Funktion sind gesetzlich nicht zugelassen.

Anzeige

Wie funktioniert das E-Rezept ohne Smartphone?

Auch wenn ihr kein Smartphone habt, bekommt ihr aber natürlich weiterhin eure Medikamente. Ihr bekommt dann anstelle des bekannten rosa Zettels einen ausgedruckten Code. Wer also kein Smartphone hat, kann den Code für das Rezept ausdrucken und in der Apotheke vorzeigen. Falls ihr keinen Drucker zu Hause habt, sollte euer Arzt den Ausdruck für euch übernehmen. Der ausgedruckte Code kann auch von anderen für euch eingelöst werden. Alternativ können Codes in der App eingescannt werden, damit eure Freunde, Partner oder Helfer für euch die Medikamente abholen. Privatversicherte nutzen weiterhin das blaue Rezept auf Papier. Eine Lösung für Privatversicherte ist noch in Arbeit. Gesetzlich Versicherte bekommen zudem weiterhin das grüne Rezept für alternative Medizin.

Auch mit dem digitalen Rezept wird keine Apotheke vorgeschrieben. Ihr könnt also weiterhin frei entscheiden, wo ihr eure Medikamente holt. Über die Suchfunktion in der App könnt ihr Apotheken in der Nähe anzeigen lassen. Die Rezeptdaten werden nicht automatisch in eine Patientenakte oder andere Anwendungen übertragen. Für die Zukunft soll aber ein Austausch mit der E-Patientenakte ermöglicht werden.

Anzeige

E-Rezept seit 1. Januar 2024 Pflicht

Das E-Rezept sollte ab dem 1. Januar 2022 für alle gesetzlich Versicherten verpflichtend für die Vergabe aller apothekenpflichtigen Medikamente sein. Aufgrund von technischen Lücken wurde die Einführung allerdings verschoben. Seit dem 1. Januar 2024 ist die digitale Lösung Pflicht. Es gibt also seitdem in der Regel keinen „rosa“ Zettel mehr. Rezepte im alten Papierformat sollen nur noch in Ausnahmefällen oder bei Systemausfällen ausgestellt werden.

Ein E-Rezept für Privatversicherte wird wie ein normales E-Rezept ausgestellt und kann in der Apotheke eingelöst werden. Auch „grüne Rezepte“ für Betäubungsmittel und digitale Gesundheitsanwendungen können als E-Rezept ausgestellt werden.

Wart ihr im laufenden Quartal bereits einmal beim Arzt und habt dort eure Versichertenkarte einscannen lassen, könnt ihr digitale Rezepte über die App auch bekommen, ohne nochmal in die Praxis laufen zu müssen. Folgerezepte sollen direkt in der E-Rezept-App auftauchen. In der App könnt ihr schnell einsehen, wie lange ein Rezept noch gültig ist und es rechtzeitig einlösen, bevor es abläuft.

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit