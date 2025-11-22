E-Scooter im Winter: Darauf müsst ihr bei niedrigen Temperaturen besonders achten

Wenn ihr euren E-Scooter auch im Winter nutzt, solltet ihr seine größten Schwachstellen kennen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Immer mehr E-Scooter sind durch eine IP54-Zertifizierung gegen Spritzwasser geschützt und damit prinzipiell auch für Fahrten bei Regen oder Schnee geeignet. Doch die eigentliche Herausforderung im Winter ist nicht die Nässe, sondern die Kälte. Niedrige Temperaturen setzen vor allem dem Akku zu und erfordern eine angepasste Fahrweise und Wartung, damit ihr sicher durch die kalte und nasse Jahreszeit kommt.

Anzeige

E-Scooter-Akku im Winter als Schwachstelle

Die größte Schwachstelle ist der Lithium-Ionen-Akku, dessen Kapazität bei Kälte spürbar sinkt und die Reichweite verringert. Entscheidend ist jedoch, dass ihr den Akku niemals bei Minusgraden ladet – das kann die Akkuzellen irreparabel schädigen. Ladet ihn daher immer erst dann auf, wenn er wieder Raumtemperatur erreicht hat. Ideal ist es zudem, wenn ihr den Ladezustand stets zwischen 20 und 80 Prozent haltet.

Wenn ihr euren Roller auch im Winter aktiv nutzt, solltet ihr einige grundlegende Punkte beachten. Sie sorgen nicht nur für eine längere Lebensdauer der Technik, sondern vor allem für eure Sicherheit. Die wichtigsten Tipps lassen sich so zusammenfassen:

Akku-Pflege: Ladet den Akku nur bei Raumtemperatur und lagert ihn an einem frostfreien Ort.

Ladet den Akku nur bei Raumtemperatur und lagert ihn an einem frostfreien Ort. Vorsichtige Fahrweise: Fahrt langsamer und vermeidet abruptes Bremsen oder Lenken.

Fahrt langsamer und vermeidet abruptes Bremsen oder Lenken. Reifendruck: Prüft ihn regelmäßig, da kalte Luft das Volumen verringert.

Prüft ihn regelmäßig, da kalte Luft das Volumen verringert. Sichtbarkeit: Schaltet das Licht ein und tragt helle, reflektierende Kleidung.

Schaltet das Licht ein und tragt helle, reflektierende Kleidung. Reinigung: Entfernt Streusalz und Schmutz zeitnah, um Korrosion zu verhindern.

Anzeige

Nicht nur den Akku im Blick

Neben dem Akku solltet ihr auch die Mechanik im Blick behalten. Der Reifendruck muss regelmäßig kontrolliert werden, da er bei Kälte sinkt, was den Rollwiderstand erhöht und die Reichweite zusätzlich schmälert. Passt eure Fahrweise an glatte Bedingungen an, bremst vorausschauend sowie sanft und sorgt mit guter Beleuchtung und heller Kleidung dafür, dass ihr gut gesehen werdet.

Wenn ihr euch entscheidet, euren E-Scooter über den Winter stillzulegen, solltet ihr ihn richtig einlagern. Reinigt den Roller gründlich und stellt ihn an einen trockenen, frostfreien Ort. Der Akku wird dafür auf etwa 80 Prozent geladen und idealerweise bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad Celsius aufbewahrt, um seine Lebensdauer zu maximieren. Schaltet ihn auch hin und wieder ein, um den Ladezustand zu prüfen und zur Not noch einmal nachzuladen, um eine Tiefenentladung zu vermeiden.