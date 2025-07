E-Scooter-Schnäppchen: Aldi verkauft alltagstauglichen E-Roller zum Tiefpreis

Für alle, die gerade auf der Suche nach einem alltagstauglichen und zugleich günstigen E-Scooter sind, gibt es aktuell im Online-Shop von Aldi ein Modell vom Hersteller Navee zum Tiefpreis zu kaufen.

Mit einer Leistung von maximal 600 Watt und einer Reichweite von bis zu 25 Kilometer ist der E-Scooter Navee V25 ABE gut für alltägliche Strecken, wie den Weg zur Arbeit geeignet. Im Aldi-Online-Shop kostet euch der E-Roller nur 249 Euro statt 399 Euro UVP (Angebot bei Aldi ansehen).

Navee E-Scooter V25 ABE Statt 399 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2025 08:50 Uhr

Was bietet euch der E-Scooter von Navee?

Sehr günstiger Preis

Duales Bremssystem

IPX5-zertifiziert (wasserdicht)

Nicht für längere Strecken geeignet

Der E-Scooter von Navee im Detail

Der E-Scooter Navee V25 ABE kommt mit einer ausgewogenen Mischung aus Leistung und Komfort. Mit den Luftreifen überwindet ihr Hindernisse leichter, außerdem werden Stöße gedämpft, was für eine insgesamt angenehmere Fahrt sorgt. Stoßdämpfer sind in dem Navee-Scooter nicht verbaut, was für ein Modell dieser Preisklasse aber auch etwas viel verlangt wäre.

Das klappbare Design des E-Scooters trägt zu seiner Alltagstauglichkeit bei. Mit seiner Reichweite von maximal 25 Kilometer (abhängig von Beladung, Fahrstil und Einsatzbereich) ist der V25 ABE allerdings wenig für lange Strecken geeignet.

Das duale Bremssystem des Navee-Scooters mit E-ABS vorne und einer Trommelbremse hinten sorgt für eine verbesserte Bremsleistung. Die IPX5-Wasserdichtigkeit und das auch bei Sonnenlicht gut ablesbare 4-Zoll-Display wiederum machen den V25 ABE auch für Fahrten unter schwierigen Wetterbedingungen geeignet .

Darüber hinaus tragen das Design der Reifen und die optimale Reifentextur zu einer Reduzierung des Rollwiderstands bei, die Reifentextur außerdem zu einem minimierten Energieverbrauch.

Neben dem E-Scooter selbst sind im Lieferumfang ein Ladegerät, Werkzeuge für die Montage (zum Beispiel Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel) und ein Benutzerhandbuch enthalten.

