Ebay stellt Online-Shopping jetzt auch in Deutschland auf den Kopf

Bei Ebay könnt ihr künftig nicht nur stöbern, sondern auch live shoppen – mit Chat, Sofortkauf und Auktionen in Echtzeit.

Ebay bringt sein in den USA erfolgreiches Live-Shopping-Format nach Deutschland. Los geht es am 29. November mit Streams von der Comic Con in Stuttgart. Zum Start stehen Sammelartikel und Secondhand-Mode im Fokus, später sollen weitere Kategorien folgen. Damit tritt Ebay direkt in Konkurrenz zu TikTok-Live-Shopping – und setzt dabei auf echte Menschen statt auf KI-Avatare (Quelle: EbayInc).

Interaktiv shoppen: Live-Erlebnis statt passives Browsen

Ende November fällt der Startschuss für Ebay Live in Deutschland. Wie in den USA sollen die Streams nicht nur Produkte präsentieren, sondern interaktiv sein: Zuschauer können kommentieren, Fragen stellen oder Artikel direkt per Sofortkauf oder Auktion erwerben.

CEO Jamie Iannone berichtet, dass das Format in den USA innerhalb eines Jahres fünfmal gewachsen ist – ein klarer Beleg für den Erfolg von Livestream-Shopping. In Deutschland dominieren bislang klassische Home-Shopping-Kanäle wie QVC oder HSE, die interaktive Features weitgehend vermissen lassen.

Echte Menschen statt KI: Potenzial für den deutschen Markt

Während in Asien oft KI-generierte Avatare verkaufen, setzt Ebay in Deutschland auf echte Hosts. Ziel sei der Aufbau einer lebendigen Community aus Fans und Verkäufern. In den USA nutzen auch Wohltätigkeitsorganisationen Live-Shopping für Secondhand-Auktionen, was den sozialen Charakter des Formats betont.

Laut Iannone steckt der deutsche Live-Shopping-Markt noch in den Kinderschuhen. Plattformen wie TikTok-Live-Shopping sind seit Frühjahr 2025 aktiv, doch Ebay will vor allem jüngere Nutzer mit interaktiven Videoformaten ansprechen. Mit regelmäßigen Shopping-Events könnte das Unternehmen langfristig eine Art „Community-TV“ etablieren – ähnlich wie Streaming-Events in Gaming oder Entertainment.