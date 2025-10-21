eBay stellt um: Euer Geld gibt es jetzt nur noch auf Umwegen

eBay-Verkäufer müssen sich umstellen.

Bei eBay ändert sich, wie Verkäufer an ihr Geld kommen. Künftig landen Verkaufserlöse nicht mehr automatisch auf dem Bankkonto. Stattdessen baut eBay ein eigenes Guthabensystem auf, mit neuen Spielregeln für Auszahlungen.

eBay: Verkaufserlöse bleiben erst mal liegen

Wer bei eBay verkauft, dessen Gewinn wird bald nicht mehr sofort auf das Bankkonto überwiesen. Ab dem 5. November führt die Plattform stattdessen ein eBay-Guthaben ein. Einnahmen aus Verkäufen landen dann zunächst auf diesem Guthabenkonto. Damit lassen sich gleich auch neue Artikel bezahlen, Versandetiketten kaufen oder eigene Angebote bewerben.

Die Auszahlung erfolgt nicht mehr automatisch, sondern standardmäßig nur noch auf Abruf. Verkäufer müssen selbst aktiv werden, um sich das Geld zu überweisen.

Alternativ können Nutzer einen festen Zeitplan einstellen. Zur Auswahl stehen tägliche, wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Auszahlungen. Wer sich für den täglichen Rhythmus entscheidet, verliert allerdings die Möglichkeit, zusätzliche Abbuchungen manuell auszulösen.

eBay verlagert so die Kontrolle über Auszahlung an seine Nutzer. Gleichzeitig erhöht sich der Verwaltungsaufwand für Verkäufer etwas. Immerhin: Wer ein Jahr lang gar nichts mit dem Guthaben macht, bekommt den Betrag dann doch automatisch auf das Bankkonto überwiesen.

eBay-Rabattaktion macht Guthaben schmackhaft

Zum Start des neuen Modells will eBay den Umstieg mit einem Rabatt versüßen. Wer zwischen dem 5. November und dem 31. Dezember mit eBay-Guthaben bezahlt und dabei den Gutscheincode „GUTHABEN5“ eingibt, spart 5 Prozent auf seinen Einkauf.

Der Gutschein kann bis zu fünfmal eingelöst werden und gilt ab einem Bestellwert von 10 Euro. Maximal sind pro Person 50 Euro Ersparnis möglich.

Bezahlt werden muss dabei mit dem neuen eBay-Guthaben, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Das Angebot ist nur für Einkäufe auf ebay.de und bei Lieferungen nach Deutschland gültig (Quelle: eBay).