Echt oder Fake? Warum bei McDonald’s das goldene M plötzlich blau leuchtet

Das goldene M ist hier blau: Eine Fililale von McDonald’s ist weltweit einzigartig.

Wo steht der blaue McDonalds?

Mittlerweile sollte man sich bei jedem kuriosen Bild, das online zu sehen ist, fragen, ob es echt oder KI-generiert ist. In sozialen Netzwerken wie Reddit oder Instagram tauchen immer wieder Bilder von einem McDonalds-Logo auf, das nicht in der bekannten goldenen Farbe, sondern türkisblau leuchtet.

Dabei handelt es sich tatsächlich nicht um bearbeitete Fake-Bilder. Es gibt eine Filiale auf der Welt mit so einem abweichenden Logo. Wo kann man dieses McDonalds-Restaurant besuchen und warum ist der „M“-Bogen hier nicht gelb?

Die Filiale mit dem weltberühmten „M“ in einem sanften Türkis steht in Sedona, Arizona. Wer einen Road-Trip durch West-USA macht, kann diesen Standort als Zwischenstopp bei Google Maps einfügen.

Warum ist das „M“ blau?

Die Geschichte beginnt Anfang der 1990er-Jahre (Quelle: Yahoo). Sedona, berühmt für seine rot leuchtenden Felsen und klaren Himmel, war gerade erst als Stadt gegründet worden. Als McDonald’s dort eine Filiale eröffnen wollte, legte die Stadtverwaltung strenge ästhetische Regeln fest: Kein Gebäude dürfe das natürliche Farbspiel der Umgebung stören. Das klassische Gelb der Bögen sei zu grell, zu laut, zu unharmonisch und passte einfach nicht zum Wüstenpanorama.

Also einigten sich die Verantwortlichen mit McDonalds auf einen ungewöhnlichen Kompromiss: Statt goldgelb sollten die Bögen türkisblau werden. Diese Farbe, inspiriert von einem nahegelegenen Einkaufszentrum, fügte sich perfekt in das Landschaftsbild ein. Seit der Eröffnung 1993 steht das leuchtende Türkis für eine der seltensten Design-Ausnahmen in der Geschichte der Marke (Hunger? So findet ihr das nächste Restaurant in eurer Nähe).

Ein kleiner Ort vs. McDonalds

Sedona zeigt, wie selbst ein Konzern mit Milliarden-Umsatz sich lokalen Vorschriften beugen kann. Die Stadt hat bis heute strenge Bau- und Farbgesetze, die gleichermaßen für Fast-Food-Ketten, Hotels oder Privathäuser gelten. Das Ergebnis ist eine harmonische Stadtlandschaft, die jedes Werbeschild zähmt.

Für Reisende ist die Filiale längst mehr als nur ein Schnellimbiss. Menschen aus aller Welt kommen nach Sedona, um ein Foto mit den blauen Bögen zu machen. Auf Instagram und TikTok kursieren tausende Beiträge, die den ungewöhnlichen McDonald’s feiern.

Wer hineingeht, erlebt jedoch den gewohnten Anblick: Standardmenü, Standardmöbel, Standardgeruch. Nur die Verpackungen und Becher tragen das gleiche Türkis wie draußen.

Die Filiale in Sedona ist nicht die einzige mit einem abweichenden Aussehen. In Paris und Brügge leuchten die Bögen weiß. In den historischen Städten wie Paris oder Brügge stehen viele Gebäude unter Denkmalschutz. Leuchtende, moderne Farben wie McDonald’s Gelb oder Rot würden das klassische Stadtbild stören.