Echter Dark Mode: Android-Nutzer müssen sich weiter gedulden

Androids umfangreicher Dark Mode lässt weiter auf sich warten.

Manche Android-Nutzer wünschen sich, dass alle Apps einfach immer im dunklen Modus laufen – auch die, die über keine eigene dunkle Oberfläche verfügen. Genau das will Google schon länger ermöglichen, doch manche Apps spielen einfach nicht mit.

Android: Erweiterter Dark Mode für alle Apps

In einer Vorschauversion von Android 16 ist ein neues Einstellungsmenü aufgetaucht. Neben dem bekannten Standardmodus für dunkle Designs gibt es dort nun den Punkt „Erweitert“. Damit soll sich der Dark Mode auch auf Apps anwenden lassen, die bisher keinen eigenen bieten. Im Gegensatz zur herkömmlichen Farb-Umkehr bleiben Bilder und Interface-Elemente hier weitgehend erhalten, was für eine natürlichere Darstellung sorgen soll.

Das Feature basiert auf einem systemweiten Eingriff, der ähnlich wie die Entwickleroption „Force Dark“ funktioniert. Das Ziel besteht darin, auch ältere oder selten aktualisierte Android-Apps in ein augenfreundliches Design zu zwingen. Allerdings läuft das nicht überall reibungslos. Google selbst warnt davor, dass manche Apps fehlerhaft dargestellt werden könnten. Nutzer sollen in diesem Fall lieber wieder auf den Standardmodus zurückschalten.

Android: Neuer Dark Mode lässt auf sich warten

Der neue Modus ist derzeit nur in der zweiten Canary-Version von Android 16 verfügbar, also einer frühen Testfassung für Entwickler. Ob und wann das Feature in eine stabile Android-Version kommt, ist noch nicht bekannt. Eine Einführung im Dezember 2025 erscheint möglich (Quelle: Android Authority).

Wer jetzt schon hofft, alle Android-Apps im Dark Mode nutzen zu können, muss sich entweder gedulden oder Darstellungsprobleme riskieren. Auch in der Entwicklergemeinde wird diskutiert, ob der Eingriff systemseitig sinnvoll ist oder langfristig zu mehr Chaos führt. Die Idee klingt gut, aber Google muss noch an der Umsetzung feilen.